Slušaj vest

Partizan je poveo sa 1:0 u polufinalnoj seriji regionalne ABA lige, pošto je posle dramatične završnice srušio Crvenu zvezdu rezulatatom 100:94.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Jedan od glavnih junaka crno-belih bio je iskusni plejmejker Nik Kalates.

Grčki veteran posebno je dominirao u trećoj deonici, kada je Partizan i stekao ključnu prednost na ovom meču. Sjajnim potezima oduševio je publiku, koja je oduševljeno skandirala njegovo ime.

Nakon meča nije krio zadovoljstvo zbog pobede, ali je priznao da njegov tim mora bolje da privodi utakmice kraju.

"Ludi finiš. Pobeda je pobeda, moramo da radimo na tome, da završimo utakmicu kako treba", rekao je Nik Kalates nakon meča za "Sportske".

Iskusni organizator igre posebno je bio oduševljen atmosferom koju su napravili navijači Partizana.

"Zaista je fantastično. Svaki put kada stanem na parket kažem da su najbolji navijači u Evropi. Dali su nam energiju koja nam je bila prekopotrebna", poručio je Kalates.

Prokomentarisao je kratko i svoj nastup na ovom meču.

"Nadam se da ću igrati bolje. Nije bitno kako ja igram, nego da pobedimo. Biće sjajno za nas. Igramo pred njihovim navijačima sada, nadamo se pobedi", rekao je košarkaš Partizana.

Posebnu pažnju izazvala je njegova izjava o budućnosti u Partizanu, pošto se poslednjih nedelja sve glasnije priča o mogućem odlasku iz Beograda na kraju sezone.

"Ovo je moja sedamnaesta godina u kojoj sam profesionalac. Navikao sam na neke stvari. Zaista je sjajno što sam uopšte na parketu, a ovaj deo sezone je najbitniji. Čućete mnogo stvari o svakom igraču, a naš cilj je da završimo sezonu jako", rekao je Kalates, a zatim dodao:

"Ne mislim o tome sada, fokusiran sam na ABA ligu. Na kraju sezone ćemo o tome."

Partizan sada vodi 1:0 u seriji, a naredni duel igra se pred navijačima Crvene zvezde. Kalates očekuje paklenu atmosferu, ali veruje da njegov tim može do novog trijumfa.

"Biće veoma teško i neprijatno gostovanje, ali ako budemo igrali kako znamo, imamo šansu da pobedimo i tamo", zaključio je košarkaš Partizana.

Kurir sport/Sportske