DONČIĆA "PLJUNULI U LICE"! DOŽIVEO JE PONIŽENJE KAO NIKAD U ŽIVOTU! Svi su ostali u šoku posle ovog detalja...
Uprkos tome što je odigrao istorijsku sezonu i bio najbolji strelac lige, Luka Dončić nikome nije bio prvi izbor u trci za MVP nagradu.
Zvuči neverovatno, ali je tako...
Šej Gildžus-Aleksander je drugu godinu zaredom proglašen za najkorisnijeg igrača ligaškog dela, pošto je zvezda Oklahome sakupila najviše glasova i završila na prvom mestu, ispred Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.
Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels - zagrljaj posle šestog meča plej-of serije Minesote i Denvera Foto: Printscreen / Twitter / anthonyVslater
Nakon što je liga zvanično objavila kompletne rezultate glasanja, detaljna analiza donela je prilično iznenađujući podatak o slovenačkom beku.
Dončić je u ukupnom plasmanu zauzeo četvrtu poziciju sa 250 poena, ali bez ijednog jedinog glasa za prvo mesto.
