Uprkos tome što je odigrao istorijsku sezonu i bio najbolji strelac lige, Luka Dončić nikome nije bio prvi izbor u trci za MVP nagradu.

Zvuči neverovatno, ali je tako...

Šej Gildžus-Aleksander je drugu godinu zaredom proglašen za najkorisnijeg igrača ligaškog dela, pošto je zvezda Oklahome sakupila najviše glasova i završila na prvom mestu, ispred Nikole Jokića i Viktora Vembanjame.

Nikola Jokić i Džejden Mekdenijels - zagrljaj posle šestog meča plej-of serije Minesote i Denvera

Nakon što je liga zvanično objavila kompletne rezultate glasanja, detaljna analiza donela je prilično iznenađujući podatak o slovenačkom beku.

Dončić je u ukupnom plasmanu zauzeo četvrtu poziciju sa 250 poena, ali bez ijednog jedinog glasa za prvo mesto.