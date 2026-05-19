Iskusni trener i poznati košarkaški analitičar bez pardona je analizirao igru ekipe sa Malog Kalemegdana i žestoko prozvao nekoliko igrača - koji su, prema njegovom mišljenju daleko ispod nivoa koji se očekuje u ovako važnim utakmicama.

Posebno se obrušio na Čimu Monekea, za kojeg smatra da nikako nije smeo da bude na parketu ukoliko nije potpuno spreman.

"Problem Zvezde je što ima igrače koji su van forme i to traje. Moneke ne igra ni približno kao u prvom delu sezone. Ako je povređen, ne bi trebalo ni da igra. Ovo je daleko ispod potreba jednog evroligaša, pogotovo u derbiju. Kaži treneru da nisi spreman i da te boli šuterska ruka" poručio je Đurović.

Potom je povukao poređenje sa Kodijem Miler-Mekintajerom, kog je pohvalio zbog želje da pomogne timu uprkos problemima sa povredom.

"Sa druge strane, treba pohvaliti Mekintajera. Povređen je, nema treninge, ali hoće da igra. Nije ga sramota ni da se bruka, samo želi da pomogne ekipi", rekao je Đurović.

Na udaru su se našli i Zvezdini centri Bolomboj i Rivero, za koje tvrdi da nisu doneli gotovo ništa u derbiju.

"Riverov učinak je nikakav, bez poena i praktično bez minuta. Bolomboj nije ni senka igrača iz prošle sezone. Sa njim je Zvezda bila na minus 15, a sa Izunduom plus 12. Ne znam više koliko puta treba da ponovim da Zvezda sa Izunduom mnogo više liči na tim " istakao je stručni konsultant "Arene Sport".

Đurović smatra da rezultat na kraju čak i "nije realan" koliko je Zvezda loše izgledala tokom većeg dela utakmice.

"Nisam očekivao da će Partizan otići na 20 razlike. Crno-beli su se kasnije nudili, ali Zvezda to nije iskoristila. Sada moraju da dobiju dve utakmice zaredom, a to će biti izuzetno teško", smatra Đurović.

"Vrlo teško, neću da kažem "nemoguće", ali da vidimo šta se desilo sa igračima koji su igrali jedno vreme jako dobro. Ne govorim o Batleru i Karteru, oni su nešto i dali, iako nisu plejmejkeri. Ali, kad pogledamo učinak Monekea i rezultat kad je u igri, to je katastrofa. Isto se odnosi i na Rivera i Bolomboja", završio je Đurović.

Crveno-beli sada su pod ogromnim pritiskom pred naredni duel, pošto bi novi poraz značio i kraj sezone u ABA ligi.