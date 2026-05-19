TUGA! Umrla mlada (17) srpska košarkašica
Tužne i teške vesti iz srpskog sporta.
Talentovana košarkašica Mege, Ines Stojanović, tragično je umrla u 17. godini.
Bolnu i potresnu vest je prenela Mega:
- Sa velikom tugom opraštamo se od naše voljene Ines, koja nas je prerano napustila. Zauvek će ostati deo našeg kolektiva i naših uspomena. Porodici i prijateljima upućujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru - napisala je Mega na društvenoj mreži Instagram.
Ines je važila da jednu od najtalentovanijih u svojoj generaciji i mnogi su joj predviđali lepu košarkašku karijeru. Nažalost, ova tragedija je sve promenila.
