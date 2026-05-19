Slušaj vest

Nekadašnji košarkaš Partizana Uroš Tripković prisetio se legendarnih večitih derbija iz vremena kada je on nastupao za crno-bele, a ekipu sa klupe predvodio Duško Vujošević.

Njegove reči savršeno oslikavaju koliko je atmosfera tada bila usijana.

Bivši reprezentativac Srbije otkrio je da su dani pred duel sa Crvenom zvezdom ličili na pravo opsadno stanje i da je pritisak bio ogroman već nekoliko dana pre utakmice.

"To je bilo ratno stanje! Tenzija je bila mnogo veća nego danas. Sećam se, tri ili četiri dana pred derbi sve počinje da kuva. Novine, izjave, atmosfera… A Dule te na treningu dodatno “prži”. Na dan utakmice imaš osećaj kao da ideš u rat, a ne da igraš košarku", prisetio se Tripković.

Posebno mu je u sećanju ostao jedan derbi iz "Pionira", koji opisuje kao potpuni haos.

"Možda mi je najdraži poslednji derbi koji sam igrao kada smo osvojili titulu. Jun mesec, pakao u hali! Baklje, dim, vlaga… Sećam se da nisam mogao da istrčim ni napad ni odbranu koliko nisam imao vazduha. Kada se završilo, samo sam seo na reklamu i polivao se flašom vode", ispričao je nekadašnji šuter Partizana u podkastu "X&O’s Chat".

Tripković je govorio i najdražim saigračima sa kojima je delio svlačionicu tokom zlatnih godina crno-belih.

1/6 Vidi galeriju Bivši as Partizana - Uroš Tripković Foto: Pritnscreen, Strasport, Profimedia, Privanta arhiva

"Tepa, Novica, Pera Božić… To su ljudi koje posebno pamtim. Bilo nas je mnogo i svi smo bili jako povezani. Sa većinom je bilo uživanje igrati", rekao je legendarni as crno-belih.