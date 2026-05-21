1. Ko je rekordni trener Crvene zvezde po broju vođenih večitih derbija sa klupe?

A. Dejan Radonjić
B. Duško Ivanović
C. Milan Tomić
D. Saša Obradović
2. Koji trener drži apsolutni rekord sa čak 95 večitih derbija na klupi Partizana?

A. Aleksandar Džikić
B. Željko Obradović
C. Duško Vujošević
D. Andrea Trinkijeri
3. Koje godine je odigran prvi večiti derbi?

A. 1944. godine
B. 1945. godine
C. 1946. godine
D. 1947. godine
4. Kojim rezultatom je završen prvi istorijski večiti derbi u kome je Partizan pobedio?

A. 90:89
B. 59:45
C. 21:13
D. 24:21
5. Tokom 77 godina rivalstva, Zvezda i Partizan se nisu sastali samo jedne godine. Koje?

A. 1950. godine
B. 1997. godine
C. 1948. godine
D. 1976. godine
Koliko je sezona trajao Zvezdin niz nepobedivosti koji je započeo u julu 1949. godine?

A. 12 sezona
B. 7 sezona
C. 10 sezona
D. 5 sezona
Koji košarkaš Crvene zvezde drži rekord sa najviše postignutih poena (59) na utakmici protiv Partizana?

A. Dragan Kapičić
B. Vladimir Cvetković
C. Zoran Moka Slavnić
D. Ljubodrag Simonović
Dražen Praja Dalipagić je bio najefikasniji igrač Partizana na jednom meču protiv Zvezde sa koliko poena?

A. 50 poena
B. 45 poena
C. 41 poen
D. 59 poena
Koja je najveća razlika kojom je Partizan ostvario najubedljiviji trijumf u derbijima (5. aprila 2011)?

A. +41
B. +45
C. +31
D. +25
10. Najefikasniji meč u istoriji derbija završen je rezultatom 111:110 za Partizan. U kojoj sezoni se to dogodilo?

A. U sezoni 1991/92
B. U sezoni 2010/11
C. U sezoni 1984/85
D. U sezoni 1976/77
