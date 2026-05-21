Proveri koliko zaista poznaješ najveće duele Partizana i Crvene zvezde, od legendarnih utakmica do nezaboravnih trenutaka sa parketa koji su otišli u istoriju!
Kviz
KVIZ
ODGOVORI NA 9 OD 10 ZANIMLJIVIH PITANJA I POKUPI MVP NAGRADU! Koliko dobro poznaješ istoriju košarkaških VEČITIH DERBIJA?
1 / 10
1. Ko je rekordni trener Crvene zvezde po broju vođenih večitih derbija sa klupe?
A. Dejan Radonjić
B. Duško Ivanović
C. Milan Tomić
D. Saša Obradović
2 / 10
2. Koji trener drži apsolutni rekord sa čak 95 večitih derbija na klupi Partizana?
A. Aleksandar Džikić
B. Željko Obradović
C. Duško Vujošević
D. Andrea Trinkijeri
3 / 10
3. Koje godine je odigran prvi večiti derbi?
A. 1944. godine
B. 1945. godine
C. 1946. godine
D. 1947. godine
4 / 10
4. Kojim rezultatom je završen prvi istorijski večiti derbi u kome je Partizan pobedio?
A. 90:89
B. 59:45
C. 21:13
D. 24:21
5 / 10
5. Tokom 77 godina rivalstva, Zvezda i Partizan se nisu sastali samo jedne godine. Koje?
A. 1950. godine
B. 1997. godine
C. 1948. godine
D. 1976. godine
6 / 10
Koliko je sezona trajao Zvezdin niz nepobedivosti koji je započeo u julu 1949. godine?
A. 12 sezona
B. 7 sezona
C. 10 sezona
D. 5 sezona
7 / 10
Koji košarkaš Crvene zvezde drži rekord sa najviše postignutih poena (59) na utakmici protiv Partizana?
A. Dragan Kapičić
B. Vladimir Cvetković
C. Zoran Moka Slavnić
D. Ljubodrag Simonović
8 / 10
Dražen Praja Dalipagić je bio najefikasniji igrač Partizana na jednom meču protiv Zvezde sa koliko poena?
A. 50 poena
B. 45 poena
C. 41 poen
D. 59 poena
9 / 10
Koja je najveća razlika kojom je Partizan ostvario najubedljiviji trijumf u derbijima (5. aprila 2011)?
A. +41
B. +45
C. +31
D. +25
Sledeće pitanje
10 / 10
10. Najefikasniji meč u istoriji derbija završen je rezultatom 111:110 za Partizan. U kojoj sezoni se to dogodilo?
A. U sezoni 1991/92
B. U sezoni 2010/11
C. U sezoni 1984/85
D. U sezoni 1976/77
Reaguj
Komentariši