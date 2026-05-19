Kada se Saša Obradović u oktobru 2025. godine vratio u svoju voljenu Crvenu zvezdu, početak njegovog drugog mandata izgledao je kao iz snova.

Zvezda je podigla formu, igrala dopadljivu i efikasnu košarku, vezala sedam pobeda u Evroligi i zasela na vrh elitnog takmičenja.

Saša Obradović

Međutim, utakmica protiv Barselone u Areni prekinula je taj momentum i pobednički niz, a nastavak sezone doneo je promenljive rezultate i oscilacije u igri.

Navijači Crvene zvezde su krajem 2025. godine Obradovića "kovali u zvezde", klicali mu i verovali da je plasman na Fajnal-for realna mogućnost. Ipak, samo nekoliko meseci kasnije, slika se drastično promenila - Obradović je u očima dela navijača postao "persona non grata".

Svaki njegov potez i izjava dočekuju se na "nož", a kritike na društvenim mrežama sve su oštrije, do te mere da mu pojedini poručuju da napusti klub.

Od poruka "Sa tobom do evropske titule", do etiketa "trenerska neznalica" - kratak je bio put Saše Obradovića od heroja do mete kritika.

Saša Obradović - bajkovit doček, ružan kraj u Zvezdi
Saša Obradović - bajkovit doček, ružan kraj u Zvezdi

Dočekan je lepo, bajkovito, a ono šta mu navijači pišu nekoliko meseci kasnije, nije pristojno ali ni za javnost...On ovo nije zaslužio!  

Zvižduci za Sašu Obradovića