SA TRONA, DO STUBA SRAMA! Kako su navijači Zvezde okrenuli leđa Saši Obradoviću! Pisali su hvalospeve na Tviteru, a onda se desio šok!
Kada se Saša Obradović u oktobru 2025. godine vratio u svoju voljenu Crvenu zvezdu, početak njegovog drugog mandata izgledao je kao iz snova.
Zvezda je podigla formu, igrala dopadljivu i efikasnu košarku, vezala sedam pobeda u Evroligi i zasela na vrh elitnog takmičenja.
Međutim, utakmica protiv Barselone u Areni prekinula je taj momentum i pobednički niz, a nastavak sezone doneo je promenljive rezultate i oscilacije u igri.
Navijači Crvene zvezde su krajem 2025. godine Obradovića "kovali u zvezde", klicali mu i verovali da je plasman na Fajnal-for realna mogućnost. Ipak, samo nekoliko meseci kasnije, slika se drastično promenila - Obradović je u očima dela navijača postao "persona non grata".
Svaki njegov potez i izjava dočekuju se na "nož", a kritike na društvenim mrežama sve su oštrije, do te mere da mu pojedini poručuju da napusti klub.
Od poruka "Sa tobom do evropske titule", do etiketa "trenerska neznalica" - kratak je bio put Saše Obradovića od heroja do mete kritika.
Dočekan je lepo, bajkovito, a ono šta mu navijači pišu nekoliko meseci kasnije, nije pristojno ali ni za javnost...On ovo nije zaslužio!
