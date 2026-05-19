Košarkaš Baskonije Kobi Simons dovođen minulih dana i nedelja je u vezu sa Partizanom.

Simons je, uz Armonija Bruksa, prema pisanju medija u očima ljudi iz Partizana bio viđen za tandem bekova od naredne sezone.

Partizan - Baskonija 16.4.2026

Međutim, Simons po svemu sudeći neće postati stanovnik Beograda.

Španski list "Noticias de Alava" prenosi da će Amerikanac produžiti ugovor sa Baskonijom do 2028. godine.

"Baskonija je definitivno završila poslednje detalje oko produžetka ugovora sa Kobijem Simonsom, koji će ostati u klubu iz Vitorije do 2028. godine, a čeka se samo zvanična potvrda".

Simons je, prema istom izvoru, prihvatio drugu, znatno bolju, ponudu Baskonije.

"Američkog kombo-beka pokušao je da dovede Partizan, ali je Baskonija reagovala na vreme i uz značajno poboljšane finansijske uslove uspela da ubedi jednog od ključnih ofanzivnih igrača ekipe da i naredne dve sezone nosi plavo-crveni dres", navodi se.