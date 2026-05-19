Mika Murinen je novi član Arkanzas Rejzorbeksa, a Partizan će od transfera zaraditi ukupno 1,5 miliona dolara.
MURINEN IMA NOVI KLUB! Evo koliko novca ide na račun Partizana!
Doskorašnji košarkaš Partizana Mika Murinen, nastavlja karijeru u taboru NCAA tima - Arkanzas Rejzorbeks.
Murinen je u utorak zvanično predstavljen kao novi dodatak za Arkanzas, mada je nedavno, za ESPN, i sam potvrdio da je dogovorio saradnju sa ovim univerzitetom.
Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport
U Kanzasu će raditi sa čuvenim koledž trenerom Džonom Kaliparijem.
Kako je rečeno ranije, Partizan je već zaradio 500.000 dolara od odlaska Murinena u NCAA, ali to nije sve. Ukoliko posle jedne sezone u NCAA ode u NBA, Partizan dobija još milion dolara i to ukupno čini 1,5 miliona dolara od transfera finskog košarkaša.
