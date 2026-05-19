Slušaj vest

Košarkaši Spartaka iz Subotice izborili plasman na Fajnal-for Superlige Srbije

Košarkaši Spartaka iz Subotice plasirali su se na Fajnal-for Superlige Srbije, pošto su večeras u drugoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa, na gostujućem terenu u Čačku, pobedili Borac 75:68 (12:31, 30:15, 20:15, 13:7).

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Spartak je u seriji pobedio ukupnim rezultatom 2:0.

Najefikasniji u ekipi Spartaka u večerašnjoj utakmici bili su Olivije Henlan i Danilo Nikolić sa po 16 poena. Igor Drobnjak je dodao 13 poena, šest asistencija i pet skokova, dok je Džavonte Hokins postigao 10 poena.

U ekipi Borca najefikasniji je bio Uroš Čarapić sa 12 poena. Pavle Nikolić i Đorđe Ćurčić su dodali po 10 poena, dok su po devet poena postigli Aleksa Uskoković i Nikola Manojlović, koji je upisao i osam skokova.

Spartak će u polufinalu Fajnal-fora, koji je na programu od 29. do 31. maja u Nišu, igrati protiv Crvene zvezde.