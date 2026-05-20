Nestvaran finiš sezone u najjačoj ligi sveta!

Nakon spektakularnog starta finalne serije u Zapadnoj konferenciji i pobede San Antonija nad Oklahomom u "Pejkom centru" posle dva produžetka, nova košarkaška drama viđena je i u čuvenom Medison Skver Gardenu.

Njujork Niksi režirali su nestvaran preokret i posle produžetka srušili Klivlend rezultatom 115:104 za vođstvo od 1:0 u finalu Istoka.

Košarkaši Njujork Niksa, prvi meč finalne serije Istoka Njujork - Klivlend

Delovalo je da su Kavsi završili posao. Na nešto više od osam minuta do kraja imali su ogromnih +22, kontrolisali utakmicu i već jednom nogom bili na putu ka brejku. Međutim, tada je usledio potpuni haos!

Niksi su se probudili baš kada je izgledalo da spasa nema. Džejlen Branson preuzeo je odgovornost, Garden je proključao, a domaći tim krenuo je da melje rivala neverovatnom serijom. Trojke su počele da upadaju sa svih strana, odbrana je postala brutalna, a Klivlend se potpuno raspao pod pritiskom atmosfere.

Branson je trojkom preko Džejmsa Hardena zapalio dvoranu i pokrenuo ludnicu kakva se retko viđa čak i u Njujorku. I kada je izgledalo da će Kavsi ipak izdržati nalet, usledila je nova drama.

Mikal Bridžis i Lendri Šemet pogodili su ogromne trojke za izjednačenje, a onda je Branson na 20 sekundi pre kraja regularnog dela hladnokrvno pogodio flouter za 101:101 i produžetak!

Tu više nije bilo dileme ko kontroliše meč.

Niksi su u dodatnih pet minuta bukvalno pregazili Klivlend. Publika u Gardenu nosila je domaće igrače kao u transu, a gosti su izgledali potpuno izgubljeno. Šemet je trojkom za 110:101 definitivno slomio otpor Kavsa i izazvao erupciju oduševljenja u legendarnoj dvorani.

Heroj večeri bio je fantastični Džejlen Branson sa 38 poena, dok su Bridžis dodao 18, a O Dži Anunobi, Karl-Entoni Tauns i Džoš Hart po 13.

Na drugoj strani Donovan Mičel je ubacio 29 poena, ali ni to nije bilo dovoljno da Klivlend preživi nalet razigranih Niksa.