ČUDO KOJE ĆE SE DUGO PREPRIČAVATI - NIKSI ZA OSAM MINUTA STIGLI -22! Pogledajte nestvarnu završnicu meča u Medison Skver Gardenu! (VIDEO)
Medison Skver Garden video je jedno od najvećih čuda ove NBA sezone, pošto je domaći tim uspeo da nadoknadi neverovatnih minus 22 za svega osam minuta i na kraju posle produžetka sruši Klivlend rezultatom 115:104 za vođstvo od 1:0 u finalu Istočne konferencije!
Delovalo je da su Kavsi završili posao. Gosti su na startu poslednje deonice imali 22 poena prednosti, publika u Gardenu bila je utišana, a onda je usledio šou.
Niksi su odjednom ubacili u petu brzinu i krenuli u nestvarnu seriju. Džejlen Branson preuzeo je odgovornost kada je bilo najpotrebnije, trojke su počele da sevaju sa svih strana, a Klivlend je potpuno izgubio kontrolu nad utakmicom.
Garden je eksplodirao kada je Branson pogodio brutalnu trojku preko Džejmsa Hardena i smanjio zaostatak, a potom su Mikal Bridžis i Lendri Šemet dodatno raspalili atmosferu ogromnim šutevima za potpuni povratak u meč.
Na 20 sekundi pre kraja regularnog dela Branson je hladnokrvno pogodio flouter za izjednačenje i delirijum u dvorani!
U produžetku više nije bilo dileme.
Niksi su pregazili rivala uz frenetičnu podršku publike.
Pogledajte završnicu ovog spektakularnog meča: