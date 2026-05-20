Disciplinska komisija francuske lige donela je odluku koja je obradovala Monako i Nemanju Nedovića - srpskom košarkašu je ukinuta suspenzija!

Kako prenosi francuski „Nice-Matin“, postupak protiv iskusnog beka je završen i on je u potpunosti oslobođen, što znači da će biti na raspolaganju za plej-of i naredne utakmice protiv Burga ili Strazbura.

Nemanja Nedović u dresu Monaka

Podsetimo, Nedović je bio privremeno suspendovan nakon incidenta na meču protiv Pariza 10. maja, kada je isključen već u prvoj četvrtini zbog navodnih nesportskih komentara upućenih sudijama.
Zbog pokrenutog postupka nije nastupio ni u poslednjem kolu protiv Bulazaka.

Ipak, nakon razmatranja slučaja i video-konferencijskog saslušanja, disciplinski organ je zaključio da nema osnova za dalje sankcije.

Ova odluka dolazi u pravom trenutku za klub iz Kneževine, koji ulazi u završnicu takmičenja sa dosta problema u rosteru i sve većim pritiskom rezultata.

Monako već neko vreme ima poteškoće i van parketa, uključujući i finansijske izazove koji su uticali na stabilnost ekipe, pa se povratak Nedovića vidi kao ogromno pojačanje u odlučujućim mečevima.

Iskusni srpski bek tako će ponovo imati priliku da zaigra u najvažnijim utakmicama sezone i pokuša da pomogne Monaku u borbi za trofej.

