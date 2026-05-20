Košarkaški klub Dalas potvrdio je prošle noći da je Džejson Kid smenjen sa mesta glavnog trenera posle pet sezona.

Taj NBA klub je saopštio da se rastaje sa Kidom, opisujući taj potez kao obostranu odluku, koja je doneta samo dve nedelje nakon što su Maveriksi angažovali Masaija Uđirija za novog predsednika kluba.

Džejson Kid posle pet sezona dobio otkaz na klupi Dalasa.

"Dok procenjujemo budućnost našeg košarkaškog programa, verujemo da je ovo pravi trenutak za novi pravac našeg tima. Imamo velika očekivanja od ove franšize i odgovornost da izgradimo košarkašku organizaciju sposobnu za održivu borbu za titulu", navodi se u saopštenju Uđirija.

"Sprovešćemo temeljnu, disciplinovanu potragu za našim sledećim trenerom i nastaviti da procenjujemo celokupno osoblje za košarkaške operacije kako bismo osigurali da se takmičimo po standardima koji navijači Maveriksa očekuju i zaslužuju", dodao je on.

Kid je imao ukupni skor 205:205 sa Dalasom, a 22:18 u plej-ofu, plasiravši se u finale Zapadne konferencije 2022. i veliko NBA finale 2024. godine.