Prethodne noći u WNBA ligi na parketu su se našle dve srpske košarkašice - Jovana Nogić i Nikolina Milić.

U zanimljivom ligaškom okršaju ekipa Toronta, za koju nastupa iskusna Nikolina Milić, slavila je na gostovanju u Arizoni protiv Jovaninog Finiksa rezultatom 98:90.

Okršaj Jovane Nogić i Nikoline Milić u WNBA Foto: Chris Coduto / Getty images / Profimedia

Meč je dugo bio potpuno otvoren. Tokom tri četvrtine nijedan tim nije uspevao da se ozbiljnije odvoji, a Finiks je u poslednju deonicu ušao sa minimalnom prednošću. Ipak, u završnici dolazi do pada u igri domaćina, što Toronto koristi, pravi seriju i odnosi pobedu.

Jovana Nogić je na na parketu provela skoro pola sata i upisala 13 poena uz tri asistencije, uz nešto slabiji šuterski učinak, ali uz vidljivu ulogu u organizaciji igre. Za debitantsku sezonu u WNBA, njen kontinuitet sve više dolazi do izražaja, pošto je u poslednjih nekoliko utakmica redovno dvocifrena.

Sa druge strane, Nikolina Milić je imala skromniju minutažu, ali je u kratkom periodu na terenu upisala četiri poena i dva skoka, dajući doprinos rotaciji svog tima.

U pobedničkom timu Toronta briljirale su Britni Sajks sa 31 poenom i Marina Mejbri sa 30, koje su preuzele glavnu ulogu u završnici i potpuno preokrenule tok meča.

Iako je rezultat otišao na stranu Toronta, duel dve srpske reprezentativke dao je posebnu notu ovom WNBA okršaju, koji se u domaćim okvirima pratio sa dodatnom pažnjom.

