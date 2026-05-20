WNBA SPEKTAKL SA SRPSKIM POTPISOM! Srpkinje u direktnom okršaju u Americi: Jovana ponovo dvocifrena, Nikolina odnela pobedu! (VIDEO)
Prethodne noći u WNBA ligi na parketu su se našle dve srpske košarkašice - Jovana Nogić i Nikolina Milić.
U zanimljivom ligaškom okršaju ekipa Toronta, za koju nastupa iskusna Nikolina Milić, slavila je na gostovanju u Arizoni protiv Jovaninog Finiksa rezultatom 98:90.
Meč je dugo bio potpuno otvoren. Tokom tri četvrtine nijedan tim nije uspevao da se ozbiljnije odvoji, a Finiks je u poslednju deonicu ušao sa minimalnom prednošću. Ipak, u završnici dolazi do pada u igri domaćina, što Toronto koristi, pravi seriju i odnosi pobedu.
Jovana Nogić je na na parketu provela skoro pola sata i upisala 13 poena uz tri asistencije, uz nešto slabiji šuterski učinak, ali uz vidljivu ulogu u organizaciji igre. Za debitantsku sezonu u WNBA, njen kontinuitet sve više dolazi do izražaja, pošto je u poslednjih nekoliko utakmica redovno dvocifrena.
Sa druge strane, Nikolina Milić je imala skromniju minutažu, ali je u kratkom periodu na terenu upisala četiri poena i dva skoka, dajući doprinos rotaciji svog tima.
U pobedničkom timu Toronta briljirale su Britni Sajks sa 31 poenom i Marina Mejbri sa 30, koje su preuzele glavnu ulogu u završnici i potpuno preokrenule tok meča.
Iako je rezultat otišao na stranu Toronta, duel dve srpske reprezentativke dao je posebnu notu ovom WNBA okršaju, koji se u domaćim okvirima pratio sa dodatnom pažnjom.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: