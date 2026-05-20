Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaš iz Finske, Mika Murinen, je nakon neuspešne epizode u Partizanu došao do Sjedinjenih Američkih Država gde je danas zvanično potpisao svoj prvi ugovor.

1/19 Vidi galeriju Mika Murinen u dresu Partizana Foto: Starsport

Murinen je od danas zvanično član Arkanzasa, a predstavljen je kao veliko pojačanje na njihovom zvaničnom sajtu.

Inače, ovaj košarkaš se u februaru rastao sa ekipom Partizana gde je primao 850.000 dolara godišnje, imao je ugovor na tri godine, ali nije išlo ni kod Željka Obradovića, ni kasnije kod Đoana Penjaroje.

Murinen je rođen 2007. godine, jedan je od najvećih talenata evropske košarke, i prava je šteta što to nije pokazao u dresu crno-belih...

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: