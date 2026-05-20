Gordon Herbert, čovek koji je sa Nemačkom osvojio svetski tron i upisao se u istoriju košarke, izborom novog kluba šokirao je sportsku javnost.

Nakon odlaska sa klupe Bajern Minhena prihvatio je poziv reprezentacije Kanade, a sada je odlučio da napravi novi, neočekivan korak u karijeri.

Umesto ponuda iz evropske elite, Herbert je prihvatio izazov sa druge strane planete i preuzeo ekipu sa Novog Zelanda - "New Zealand Breakers".

Ovaj potez izazvao je pravu nevericu u košarkaškim krugovima, s obzirom na to da se očekivalo da će ostati u vrhu evropske košarke.

Poznat po svojoj jasnoj filozofiji igre i disciplini koju nameće ekipama, Herbert je kroz karijeru više puta pokazao da ne bira uobičajene puteve. Još ranije je bio povezivan sa mogućim odlaskom u Japan, a sada je još jednom potvrdio da ga ne vezuju klasični trenerski obrasci.

Ovim potezom, jedan od najcenjenijih evropskih trenera modernog doba otvara potpuno novo poglavlje – i to na mestu koje je malo ko mogao da predvidi.