Maestralni Džejlen Branson zapalio je NBA scenu spektakularnom partijom protiv Klivlenda!

Posle nestvarnog preokreta Niksa i pobede posle produžetka u Medison Skver Gardenu, američki mediji bruje samo o jednom čoveku – lideru Njujorka Džejlenu Bransonu.

Košarkaši Njujork Niksa, prvi meč finalne serije Istoka Njujork - Klivlend

Društvene mreže gore zbog načina na koji je demolirao Džejmsa Hardena u završnici meča!

Najglasniji je bio čuveni ESPN analitičar Stephen A. Smith, koji nije birao reči dok je komentarisao Bransonovu dominaciju.

„Džejlen Branson je igrao kao da poseduje vatreno oružje. Uhapsite ga zbog svega što je uradio Džejmsu Hardenu! Ponizio ga je i zlostavljao kada god bi se našao ispred njega. Mislim da je tokom ove serije pet ili šest puta zaredom pogodio preko njega", grmeo je Smit posle utakmice.

I zaista, ono što je Branson radio Hardenu u četvrtoj četvrtini izgledalo je brutalno. Plejmejker Niksa konstantno je tražio izolacije upravo preko njega, napadao ga iz napada u napad i pogađao gotovo sve. Arena je eksplodirala kada je vezao nekoliko koševa preko Hardena, a snimci tih poteza momentalno su preplavili mreže.

Branson je bio apsolutni lider tokom neverovatne serije Njujorka 44:11 u finišu regularnog dela i produžetku. Meč je završio sa sjajnim procentima šuta, dok je na parketu proveo čak 46 minuta i praktično sam režirao povratak iz ambisa.

Posle utakmice trener Niksa Majk Braun otvoreno je priznao da je plan bio da se napada upravo Harden.

"Kao što mi moramo da razmišljamo o Hardenu i Mičelu, tako i Klivlend mora da smisli kako da zaustavi Bransona. Taktički smo ciljano napadali Hardena", rekao je Braun.

Posebno nestvarno zvuči podatak da je Branson samo u četvrtoj četvrtini ubacio 15 poena uz gotovo savršen šut iz igre, dok je Harden u tim momentima izgledao potpuno nemoćno.