Keri Skari, nekadašnji NBA košarkaš, koji je tokom karijere igrao i za Olimpijakos, preminuo je u 63. godini.

Uzrok smrti trenutno nije poznat široj javnosti.

Skari je izabran 1985. godine kao 37. pik na NBA draftu. Igrao je tri godine za Jutu Džez, pa zatim imao kratku epizodu u Njujork Niksima, nakon čega je otišao u Evropu.

U Olimpijakosu je igrao u sezoni 1988/89, a u crveno-belom dresu je na 19 odigranih mečeva imao prosek od 21,1 poen i 9,8 skokova.

Olimpijakos se objavom na društvenim mrežama oprostio od košarkaša.

Postao je prvi strani košarkaš koji je zaigrao u grčkoj ligi, pa će ostati upamćen kao igrač koji je otvorio vrata stotinama i hiljadama drugih koji su došli nakon njega.