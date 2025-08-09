Slušaj vest

Nije tajna da Nikola Jokić gaji velike emocije prema konjima i konjičkom sportu, a upravo o toj temi pričao je čuveni italijanski trener i selektor košarkaške reprezentacije Letonije, Luka Banki.

On se, u razgovoru za Meridian sport, dotakao jedne zanimljive priče vezane za Nikolu Jokića i konje.

- Mogu da vam dočaram Palio (čuvena konjička trka u Sijeni), a mogu i da vam ponudim priču. Jedna od kontrada, Panter, pokušava da pozove Nikolu na Palio već godinama, preko menadžera, Miška Ražnatovića. Ali, ne žele da budu suviše agresivni, da ga to odbije. Znaju kolika je njegova ljubav prema konjima. Ne prema trkama, već baš prema konjima. Video sam to, on je zaljubljen. Kao i ja. Kao i svi ljudi u Sijeni. U Italiji postoje ljudi koji su protiv trka, ali znam koliko u Sijeni vole životinje. Drago mi je to, jer meni su konji, uz pse, najdraži. Kontrada se i dalje trudi da kontaktira Nikolu, da ga privoli da dođe. Do sada se nije pojavio. Ali, zašto da ne? Kad-tad - rekao je Luka Banki, pa nastavio:

- Prijalo bi mu da dođe, jer ga tamo neće tretirati kao superstara. Palio sve svodi na isti nivo, na ljude koji su zaljubljeni u konje. Da li su milioner koji dominira NBA ligom, ili dete praznih džepova – potpuno je svejedno. Svi imaju isti san, da vide te konje kako se takmiče. Ljudi su srećni. Neverovatna atmosfera traje danima, nedeljama, čak i mesecima pre i posle trke.

Govorio je Banki i o svojoj strasti prema konjima.

- Moja ljubav je tolika da sam čak i imao konje. Ali, moji izbori nisu bili dobri. Posle tri godine sam morao da se povučem. Nisam pobeđivao i to nije bilo zabavno. Ali, uspomene su tu. Svakog jutra, između 5,30 i 6,00 časova, sišao bih da ih vidim. Njihov jutarnji trening, po zimskoj vlazi, po magli… Ne postoji lepši način da se započne dan. Leđa mi ne daju šansu da budem na konju, ali pošto živim na moru, vidim ljude kako jašu na plaži i… Ta slika u meni budi posebnu emociju. Ali, čak i to nije moguće porediti sa onim što osećaju ljudi u Sijeni.

Zatim se ponovo osvrnuo na Nikolu Jokića.

- Kada sam video Nikolu kako plače posle trke… To je to. Morate jednom u životu da dođete na Palio. To mora da vam bude na "to do" listi. Ja sam iz Groseta, u Sijeni sam sedam godina radio kao trener, a opet sam gledao trku samo jednom uživo! Nisam želeo da kvarim događaj ljudima. Hteo sam da svi iz Sijene nađu mesto i uživaju. Osećao sam kao da ne pripadam. To je njihovo.

Za kraj, bilo je i košarkaških tema. Letonija i Srbija odmeriće snage na Eurobasketu 30. avgusta u Rigi, a Banki se dotakao i tog meča, ali i Jokićevih košarkaških veština.

- Nikada Jokića nisam gledao uživo. Jedan od najkreativnijih košarkaša… Jokić i (Kristaps) Porzingis predstavljaju viziju modernog centra. Jedna od njihovih najjačih karakteristika je košarkaška inteligencija i koliko učine boljima igrače oko sebe. Oni dele loptu, kreiraju prostor, imaju pravu anticipaciju… Menjaju igru. Menjaju karakteristike centara. Referenca su za nekoga ko inspiriše milione ljudi, milione dece širom sveta. Njih treba imitirati i kopirati - zaključio je on.

Kurir sport / Meridian sport

