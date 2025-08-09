Slušaj vest

Nakon što je odigrala dve utakmice u Beogradu koje su bile zatvorene za javnost, Srbija je, predvođena Svetislavom Pešićem otputovala u zemlju jednog od domaćina predstojećeg Evropskog prvenstva gde će odmeriti snage protiv Grčke i Kipra.

Na treningu pred utakmicu protiv Grčke došlo je do situacije koja na prvi pogled ne deluje prijatno.

Nikola Jokić nije završio trening kad i ostali saigrači, već je ranije otišao u svlačionicu, prenosi "Sportissimo".

1/9 Vidi galeriju Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije Foto: Starsport

Prema navodima pomenutog portala, ne radi se o povredi već je najbolji srpski košarkaš od selektora dobio nešto više vremena za odmor uoči prvi meč na Kipru. Prema tome, nema razloga za zabrinutost.

Srbija će protiv Grčke igrati u subotu od 19.30 časova, a selektor Pešić je po dolasku na Kipar govorio o tome šta su ciljevi na predstojećim utakmicama.

"Fokus je da popravimo fizičku spremu, na taktičke elemente, individualni napad i odbranu, da vidimo gde smo u ovom trenutku. To su utakmice dobre za igrače, jer pokušavaju da pronađu svoj ritam i doprinos. Jedno je trenirati svakog dana, a drugo igrati utakmice. Ove utakmice nam više služe za pripremu za Evropsko prvenstvo. Nama iz stručnog štaba je važno da vidimo šta treba da popravimo, i individualno i timski. Treba da procenimo da li igrači mogu da ispune sve što se od njih traži", rekao je Pešić.

U Beogradu su zbog lakših povreda ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović.

"Imamo 15 igrača, dvojica su povređena i ostala u Beogradu. Ništa nije ozbiljno, moramo da vratimo i Vasu (Micić) u ritam, tu je sa ekipom, ali teško da ćemo moći da ga koristimo. Pokušaćemo svakom igraču da damo priliku da vidimo koliko može i šta može. To je cilj našeg boravka ovde".

Grčka će na turniru igrati bez svoje najveće zvezde Janisa Adetokumba.

"Ako budu svi zdravi, plan je da svi igraju. Žao mi je što ga nema, mi smo i zakazali ovaj turnir da bismo igrali sa njim. Imamo dobar odnos sa Grcima, uvek nam se odazovu, pa i mi njima želimo da uzvratimo za tu saradnju. Drago nam je što je Kipar domaćin, sve su lepo organizovali. Grci verovatno imaju neki problem, i njima je verovatno žao što Micić ne igra. Pretpostavljam", poručio je Svetislav Pešić.

Kurir sport/Sportissimo

Bonus video: