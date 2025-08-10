Slušaj vest

Reprezentacija Srbije savladala je Grčku rezultatom 76:66 u prvom pripremnom meču na turniru na Kipru.

Apsolutni junak trijumfa bio je Nikola Jokić koji je meč završio sa 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije.

Jokić protiv Grčke Foto: Savvides Press Sports

Nerešiva enigma bio je Nikola za Grke na ovom meču. Sa "pola gasa" radio je bukvalno šta je hteo na terenu. Pogađao kad je bilo najpotrebnije, dominirao u reketu, sjajno razigravao saigrače i atraktivnim potezima dizao publiku na noge.

Najveću pažnju privukao je njegov spektakularan potez na samom startu meča. Izveo je Nikola svoj čuveni "Sombor šafl" i odmah jasno stavio do znanja Grcima šta ih čeka na ovoj utakmici.

Njegova magija oduševila je stranog komentatora koji je prenosio uživo ovaj meč i ekspresno zapalila društvene mreže.

Uživajte:

