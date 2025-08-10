Slušaj vest

Poznati skaut i košarkaški trener, Marin Sedlaček, analizirao je igru reprezentacije Srbije na meču protiv Grčke.

Reprezentacija Srbije savladala je Grčku rezultatom 76:66 u prvom pripremnom meču na turniru na Kipru.

Košarkaški stručnjak i stručni konsultant na RTS-u osvrnuo se na partiju Orlova.

"Mislim da je ova utakmica pokazala da imamo dobru hemiju, da imamo veliku dozu samopouzdanja i mirnoću kada ne ide. Pokušao je Pešić da sa nižom i bržom petorkom odgovori Grcima", rekao je posle utakmice Marin Sedlaček.

Nikola Jokić je bio nezaustavljiv na ovom meču, ubacio je 23 poena i zabeležio 19 skokova i četiri asistencije, a jedan detalj u njegovoj igri posebno je impresionirao Sedlačeka.

"Ono što je za mene fascinantno je broj presečenih lopti Nikole Jokića. To je jedan element koji se kod nas ne potencira toliko. On svojom pojavom zatvara prostor i tera protivnike da menjaju način šuta. To je ono što drugi timovi nemaju. Iako nije imao toliko asistencija, on je sa tolikim brojem presečenih lopti omogućio mnogo napada, On ne može da stigne i zatvori šut za tri poena, na tome će morati da se radi", istakao je Sedlaček.

Pokušao je Marin da objasni i zašto su Jokić i Srbija dobitna kombinacija.

"Mi smo pravili taj pritisak da li će Jokić igrati ili neće. Ja kažem stavite Jokića u neku drugu ekipu i drugačiji sistem i pitanje je koliko bi on dao sve od sebe. Ne zbog patriotizma nego zbog kompozicije i onoga što se dešava oko njega. Njegove nesebičnosti, liderstva u oba pravca, pogotovo u odbrani. Mislim da to tera ostale igrače da budu bolji, aktivniji u nacionalnom dresu nego klupsko", smatra Sedlaček.

