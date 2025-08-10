LUKA DONČIĆ ZAROBLJEN! Zbog zveri od 2.000.000 evra našao se u neočekivanom problemu! Snimak njegove reakcije obišao planetu! (VIDEO)
Luka Dončić našao se u problemu kada je njegov skupoceni automobil ostao zaglavljen
Košarkaši Slovenije poraženi su od Nemačke rezultatom 103:89 u Ljubljani, a posle ovog pripremnog meča za Eurobasket, Luka Dončić se našao u neočekivanom problemu.
Dončić je na terenu proveo 24 minuta i upisao 19 poena, tri skoka i pet asistencija, a nevolja je krenula kada je pokušao da napusti halu.
On je na meč došao u svom novom automobilu - hrvatskom Rimac Nevera, najbržem električnom serijskom vozilu na svetu, vrednom oko 2.000.000 evra. Dončićev automobil, koji može da postigne maksimalnu brzinu od 412 km/h, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h treba mu samo 1,74 sekunde, ostao je zaglavljen i zarobljeni Luka nije mogao da uđe u njega.
Automobil pored je bio previše blizu parkiran, te se Dončić našao u neočekivanom problemu. Nervozni Luka pokušao je sve da reši telefonskim pozivom, a snimak njegove reakcije obišao je planetu.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
BONUS VIDEO: