Košarkaši Slovenije poraženi su od Nemačke rezultatom 103:89 u Ljubljani, a posle ovog pripremnog meča za Eurobasket, Luka Dončić se našao u neočekivanom problemu.

Dončić je na terenu proveo 24 minuta i upisao 19 poena, tri skoka i pet asistencija, a nevolja je krenula kada je pokušao da napusti halu.

On je na meč došao u svom novom automobilu - hrvatskom Rimac Nevera, najbržem električnom serijskom vozilu na svetu, vrednom oko 2.000.000 evra. Dončićev automobil, koji može da postigne maksimalnu brzinu od 412 km/h, a za ubrzanje od 0 do 100 km/h treba mu samo 1,74 sekunde, ostao je zaglavljen i zarobljeni Luka nije mogao da uđe u njega.

Automobil pored je bio previše blizu parkiran, te se Dončić našao u neočekivanom problemu. Nervozni Luka pokušao je sve da reši telefonskim pozivom, a snimak njegove reakcije obišao je planetu.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

