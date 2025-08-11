KATASTROFALNE VESTI ZA NIKOLU JOKIĆA! Posle nezaboravnog slavlja doživeo bolan udarac! Ovo će mu baš teško pasti!
Dok je Srbija razbijala Kipar, a Nikola Jokić gledao kako mu saigrači plešu po terenu, njegov konj bio je tek peti na kasačkoj trci u Somboru
Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Kipar rezultatom 122:55, a selektor Svetislav Pešić iskoristio je priliku da na ovom meču odmori najbolje igrače, među kojima je bio i Nikola Jokić.
Jokiću je sigurno teško palo što je morao da se nađe na Kipru u trenutku kada se u njegovom rodnom Somboru održavala kasačka trka na kojoj je učestvovalo i Nikolino grlo Artskejp, dok je sulkama upravljao Vladimir Pribić.
Svi dobro znamo koliko je Jokić emotivan kada su konji u pitanju, a nedavno je snimljen kako na nezaboravan način slavi pobedu svog grla na jednoj trci. Završio je Nikola tada u suzama i svi su ostali zatečeni kako neko toliko hladan na košarkaškom terenu, može da pokaže takve emocije na hipodromu.
Posle nezaboravnog slavlja, usledile su katastrofalne vesti i bolan udarac koji će, sasvim sigurno, uzdrmati Nikolu Jokića.
Naime, na kasačkom derbiju u organizaciji KK Vojvođanin, grlo jednog od najboljih košarkaša planete zauzelo je tek peto mesto!
Grlo Artskejp i Vladimir Pribić nisu uspeli da osvoje novi trofej i ispred njih bila su grla Laki de Sajan, Top Timoko, Jana lav i Senjorita.
Dakle, Jokić će morati da sačeka na novi trijumf svog grla, a nadamo se da će sa Srbijom na predstojećem Eurobasketu imati daleko više uspeha i da će u našu zemlju doneti zlatnu medalju!
BONUS VIDEO: