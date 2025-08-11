Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Kipar rezultatom 122:55, a selektor Svetislav Pešić iskoristio je priliku da na ovom meču odmori najbolje igrače, među kojima je bio i Nikola Jokić.

Jokiću je sigurno teško palo što je morao da se nađe na Kipru u trenutku kada se u njegovom rodnom Somboru održavala kasačka trka na kojoj je učestvovalo i Nikolino grlo Artskejp, dok je sulkama upravljao Vladimir Pribić.

Svi dobro znamo koliko je Jokić emotivan kada su konji u pitanju, a nedavno je snimljen kako na nezaboravan način slavi pobedu svog grla na jednoj trci. Završio je Nikola tada u suzama i svi su ostali zatečeni kako neko toliko hladan na košarkaškom terenu, može da pokaže takve emocije na hipodromu.

Posle nezaboravnog slavlja, usledile su katastrofalne vesti i bolan udarac koji će, sasvim sigurno, uzdrmati Nikolu Jokića.

Naime, na kasačkom derbiju u organizaciji KK Vojvođanin, grlo jednog od najboljih košarkaša planete zauzelo je tek peto mesto!

Grlo Artskejp i Vladimir Pribić nisu uspeli da osvoje novi trofej i ispred njih bila su grla Laki de Sajan, Top Timoko, Jana lav i Senjorita.

Dakle, Jokić će morati da sačeka na novi trijumf svog grla, a nadamo se da će sa Srbijom na predstojećem Eurobasketu imati daleko više uspeha i da će u našu zemlju doneti zlatnu medalju!

