Seniorska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Češke u petak, od 20.45 časova na pripremnom turniru Superkup u Minhenu. Dan kasnije, naša selekcija igraće sa pobednikom ili poraženim iz duela Nemačke i Turske.

Pešić je govorio o Minhenu, gradu koji je uz Beograd, njegova baza.

- Nemačka je ovde osvojila 1993. prvenstvo. Živim u Minhenu, u blizini nove, prekrasne dvorane, možda najbolje u Evropi. Minhen je, mogu da kažem, moj grad. Sad sam više u Srbiji iz poznatih razloga, ali kad mi treba mirnoća, onda dođem ovde - rekao je selektor Pešić za sajt Košarkaškog saveza Srbije.

Alen Smailagić i Uroš Trifunović nisu doputovali sa ekipom u Nemačku zbog povreda, ali selektora najviše brine Vasilije Micić.

- Nismo baš sjajni. Smailagić i Trifunović još nisu spremni da treniraju. Pokušavamo sa Vasom da ga vratimo, ali to ne ide prema planu, kako smo mi predvideli. Vasa pokušava, nešto se trudi, ali i dalje ima bolove. Videćemo, u sledećih nekoliko dana ćemo morati polako da donesemo odluke, ali uglavnom ostali igrači su dobro. Ovo je vreme kada se trenira, počinju utakmice. Igrali smo turnir na Kipru i dve prijateljske utakmice bez publike i sada nam svaka utakmica baš puno znači. Trenirali smo dovoljno za ovaj period priprema za Evropsko prvenstvo. Imamo sada ovaj turnir ovde, Superkup. Odličan turnir, dobre ekipe i posle toga dolazi nam Slovenija u Beograd 21. avgusta i to bi bilo to što se tiče zvaničnih utakmica. Nastavljamo da treniramo, da radimo. Brinu nas, naravno, ove povrede. Mora da kažem najiskrenije, najviše me brine da li ćemo uopšte moću da računamo na Micića. Pokušava i on, pokušavamo i mi da ga vratimo, ali to teško ide.

1/11 Vidi galeriju Vasilije Micić u NBA ligi Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Na turniru u Minhenu igraju i dve reprezentacije sa kojima je Srbija u grupi na Evropskom prvenstvu, Češka i Turska, kao i Nemačka sa čijom grupom ukrštamo u eliminacionoj fazi.

- Sve je to planirano. Vi znate da je naša grupa najjača, da su u njoj tri kandidata za medalje. To su Letonija, Turska i mi. Ukrštamo se veoma jakom grupom gde su Nemačka i Litvanija. Dobro je da možemo da vidimo dokle su i oni stigli. Nemci su najozbiljniji kandidati za medalje zajedno sa nama. Treba da iskoristimo ove utakmice da mi napredujemo, ali istovremeno da na neki način još bolje upoznamo eventualne naše protivnike na Evropskom prvenstvu - rekao je Svetislav Pešić.

