Slušaj vest

Posle Uroša Trifunovića, koji je jutros otpao sa spiska reprezentacije Srbije za Eurobasket, Svetislav Pešić otpisao je još jednog košarkaša.

Prema svim očekivanjima, na Evropsko prvenstvo neće ići ni Alen Smailagić, koji je poput Trifunovića imao problema sa povredom, te je propustio sve pripremne utakmice.

profimedia-0918878558smailaga.jpg
Foto: Alfredas Pliadis / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako Meridian sport saznaje iz izvora bliskih Virtusu, Alen Smailagić će se uskoro priključiti saigračima u Bolonji, te će Eurobasket gledati putem televizijskih prenosa.

Sada je na selektoru Pešić da posle meča protiv Slovenije (četvrtak, 20.00, Beogradska arena) preseče i odredi konačnih 12 za Evropsko prvenstvo koje je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.

Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Šta smo do sada videli od Srbije?

Šest pobeda, ogroman broj različitih rešenja u napadu, čvrsta odbrana (kada zategnemo), sjajna atmosfera i pečat na proceni: ubedljivo smo najbolji u Evropi. Na papiru, ali i terenu.

E, sada je potrebno sve to preneti i na rezultate. Košarkaška reprezentacija Srbije privod kraju pripremni period za Evropsko prvenstvo u Rigi (27. avgust - 14. septembar).

"Orlovi" su do sada porazili Bosnu i Hercegovinu, Poljsku, Grčku, Kipar, Češku i Nemačku. Rezultat na tim mečevima nije bilo bitan, koliko je bilo važno da se uigramo i vidimo gde imamo prostora da budemo bolje.

Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

U 20 "stavki" smo sjajni, a u jednoj imamo dosta prostora za napredak. I generalno je to nešto što nas muči. Reč je o branjenju šuta za tri poena rivala.

Svi dobro pamtimo Italiju na prethodnom Eurobasketu, ali i lud meč protiv Australije na Olimpijskim igrama. Rival nas je "zatrpao" trojkama, jednom smo imali odgovor na to, drugi put ne.

Pripremni period i mečevi na turniru u Nemačkoj ponovo pozivaju na oprez. Nije sporan momenat da Srbija može svakog da ubaci 100 poena, ali ako nam zaškripi u napadu, potrebno je naći rešenje za šuterske ekipe koje nemilice "ispaljuju hice" sa svih pozicija.

Već broj faulova, specijalci u defanzivi nad glavnim protivničkim šuterima, niža i brža petorka... To su neki od potencijalnih odgovora na pitanje kako sprečiti rivala da ima visok procenat šuta.

Sve ostalo u igri? Jako, jako dobro. Energija, ideja, želja - uz naravno ogroman kvalitet. Delujemo izuzetno moćno i sigurno da je protivnicima pakleno teško skautirati Srbiju. Prosto - ne zna se odakle preti veća opasnost.

Najveće rivale Nemce smo pobedili na njihovom terenu. To je važno da se svima pošalje "poruka" ko će da se pita na Eurobasketu i da imaju opravdan strah od meča protiv moćnih Jokića, Bogdanovića, Jovića i ostale družine.

Kurir sport / Meridian sport

Ne propustiteEuroBasket 2025DVOJICA OTPALA SA PEŠIĆEVOG SPISKA ZA MINHEN! Evo ko od reprezentativaca Srbije ne ide u Nemačku!
SERBIA-GREECE_139.JPG
EuroBasket 2025DVOJICA KOŠARKAŠA OTPALA ZA TURNIR NA KIPRU! Svetislav Pešić presekao, jedan detalj posebno brine!
EuroBasket 2025POSLEDNJE INFORMACIJE O VASI MICIĆU! Pešić otkrio nove detalje: Utorak je ključan
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025BIVŠI TRENER PARTIZANA OTKRIO NEPOZNATE DETALJE O SELEKTORU PEŠIĆU: Pijete kafu kao drugari, a posle ti saspe u lice sve!
Svetislav Pešić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir