SVETISLAV PEŠIĆ PRESEKAO! Još jedan igrač otpao sa spiska putnika za Eurobasket!
Posle Uroša Trifunovića, koji je jutros otpao sa spiska reprezentacije Srbije za Eurobasket, Svetislav Pešić otpisao je još jednog košarkaša.
Prema svim očekivanjima, na Evropsko prvenstvo neće ići ni Alen Smailagić, koji je poput Trifunovića imao problema sa povredom, te je propustio sve pripremne utakmice.
Kako Meridian sport saznaje iz izvora bliskih Virtusu, Alen Smailagić će se uskoro priključiti saigračima u Bolonji, te će Eurobasket gledati putem televizijskih prenosa.
Sada je na selektoru Pešić da posle meča protiv Slovenije (četvrtak, 20.00, Beogradska arena) preseče i odredi konačnih 12 za Evropsko prvenstvo koje je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.
Šta smo do sada videli od Srbije?
Šest pobeda, ogroman broj različitih rešenja u napadu, čvrsta odbrana (kada zategnemo), sjajna atmosfera i pečat na proceni: ubedljivo smo najbolji u Evropi. Na papiru, ali i terenu.
E, sada je potrebno sve to preneti i na rezultate. Košarkaška reprezentacija Srbije privod kraju pripremni period za Evropsko prvenstvo u Rigi (27. avgust - 14. septembar).
"Orlovi" su do sada porazili Bosnu i Hercegovinu, Poljsku, Grčku, Kipar, Češku i Nemačku. Rezultat na tim mečevima nije bilo bitan, koliko je bilo važno da se uigramo i vidimo gde imamo prostora da budemo bolje.
U 20 "stavki" smo sjajni, a u jednoj imamo dosta prostora za napredak. I generalno je to nešto što nas muči. Reč je o branjenju šuta za tri poena rivala.
Svi dobro pamtimo Italiju na prethodnom Eurobasketu, ali i lud meč protiv Australije na Olimpijskim igrama. Rival nas je "zatrpao" trojkama, jednom smo imali odgovor na to, drugi put ne.
Pripremni period i mečevi na turniru u Nemačkoj ponovo pozivaju na oprez. Nije sporan momenat da Srbija može svakog da ubaci 100 poena, ali ako nam zaškripi u napadu, potrebno je naći rešenje za šuterske ekipe koje nemilice "ispaljuju hice" sa svih pozicija.
Već broj faulova, specijalci u defanzivi nad glavnim protivničkim šuterima, niža i brža petorka... To su neki od potencijalnih odgovora na pitanje kako sprečiti rivala da ima visok procenat šuta.
Sve ostalo u igri? Jako, jako dobro. Energija, ideja, želja - uz naravno ogroman kvalitet. Delujemo izuzetno moćno i sigurno da je protivnicima pakleno teško skautirati Srbiju. Prosto - ne zna se odakle preti veća opasnost.
Najveće rivale Nemce smo pobedili na njihovom terenu. To je važno da se svima pošalje "poruka" ko će da se pita na Eurobasketu i da imaju opravdan strah od meča protiv moćnih Jokića, Bogdanovića, Jovića i ostale družine.
Kurir sport / Meridian sport
