Košarkaška reprezentacija Srbije ima najveće moguće ambicije na Evropskom prvenstvu, koje počinje 27. avgusta. Sve zanima put "orlova" do završnice? On je težak, ali utisak je da se u svakoj fazi takmičenja samo mi pitamo.

Donekle se i zna kako bi izgledao potencijalni put Srbije na Evropskom prvenstvu na pohodu do zlatne medalje, ako naravno sve protekne kako treba.

"Orlovi" će svoju prvu utakmicu za dve nedelje igrati protiv selekcije Estonije, gde važe za glavne favorite i za osvajanje kako grupe, tako i samog takmičenja. Zatim slede mečevi protiv preostalih timova iz grupe A - Portugala, Letonije, Češke i Turske.

Naravno, bronzani košarkaši sa Olimpijskih igara u Parizu važe za apsolutnog favorita za pol-poziciju u grupi. Ako se to zaista ostvari, Srbiju u osmini finala očekuje okršaj protiv četvrtoplasirane ekipe iz B grupe, u kojoj se nalaze Nemačka, Litvanija, Finska, Crna Gora i Švedska.

Srbija - Slovenija, košarka Foto: Petar Aleksić

Pretpostavka je da će prve dve pozicije u grupi zauzeti Nemačka ili Litvanija, dok su Velika Britanija i Švedska autsajderi, tako da je najrealnije da naša reprezentacija igra protiv Finske ili Crne Gore.

Prva mina je već u četvrtfinalu, gde su mogući rival Slovenija, Italija, Španija, Grčka... Drugoplasirani iz grupe D, a to će verovatno biti Izrael ili Slovenija, kao i trećeplasirani iz grupe C, a tu očekujemo Grčku, Italiju ili Španiju. Čini se - tu nas čeka prvo veliko "finale" u Rigi.
U polufinalu možemo da dočekamo možda i Litvance, a tu su nam opet i potencijalno stari dužnici Italijani. Naravno, ako se rezultati poklope. Dok bi u drugom delu žreba bio okršaj - Nemačke i Francuske.

POTENCIJALNI PUT DO FINALA

Osmina finala: Srbija - Crna Gora

Četvrtfinale: Srbija - Slovenija/Grčka

Polufinale: Srbija - Litvanija

Finale: Srbija - Nemačka


A 14. septembra svi želimo da gledamo samo jedno - Srbiju u finalu! Rival? Verujemo da to nije toliko ni bitno moćnom timu Svetislava Pešića.

Orlovi, Srbija-Slovenija, Nikola Jokić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić