Košarkaška selekcija Srbije pobedila je u Rigi reprezentaciju Estonije rezultatom 98:64 u prvom meču grupne faze na Evropskom prvenstvu.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije, Nebojša Čović, gostujući na RTS-u, istakao je da su igrači ozbiljno shvatili utakmicu, te da su dobro odigrali prvi meč na prvenstvu Evrope.

"Video sam posvećen i profesionalan pristup, jer takve utakmice u kojima se za relativno kratko vreme napravi velika razlika nose sa sobom opuštanje i opasnost u fazi opuštanja od povrede, što nam ne treba. Video sam da je sve utegnuto, da smo postavljeni onako kako mora da bude u profesionalnom sportu u toj subordinaciji, jaka vojna struktura u kojoj se zna ko šta radi", rekao je predsednik KSS-a.

Naredni duel koji očekuje Srbiju je protiv Portugalije 29. avgusta od 20.15. Portugalija je u prvom meču protiv Češke odnela trijumf rezultatom 62:50. Čović je naveo da ne sme biti euforije posle prvog meča.

"Moramo da živimo na bazi iskustva. Prošlo Evropsko prvenstvo 2022. godine - u grupi smo imali pet pobeda, bez poraza. Utakmicu osmine finala odigrali smo protiv Italije i poraženi smo 94:86 i završili takmičenje. Moramo da budemo čvrsto na zemlji, bez euforije i da radimo dan po dan, utakmicu po utakmicu. I zatvoreni, kao kornjača ili kao jež", istakao je Čović.

Predsednik KSS-a naveo je da je kontaktu sa srpskom reprezentacijom u Rigi, te da će krovna košarkaška organizacija u Srbiji učiniti sve kako bi igrači imali što bolji tretman.

"Ne smemo da dozvolimo da nas 'kraduckaju' na bilo kom elementu. Videli ste, jučerašnja utakmica protiv Estonije je pokazala kakav će biti ambijent i protiv Letonije. Mislim da naše igrače, a i nas generalno motiviše to kada je većina hale protiv nas, nekako lakše igramo", dodao je Čović.

