Na veliku žalost svih navijača u Srbiji, crne slutnje su se obistinile... Orlovi će svoj pohod ka evropskom zlatu nastaviti bez kapitena Bogdana Bogdanovića.

Svi smo se nadali da će Bogdan moći da nastavi takmičenje, međutim, povreda zadnje lože je učinila svoje.

U SAD je potvrđeno da postoji ruptura mišića zadnje lože i da naš kapiten neće moći da pomogne saigračima u nastavku Evropskog prvenstva.

Nije potrebno uopšte trošiti reči o tome koliko je ovo težak udarac za našu reprezentaciju. Kapiten je vođa na terenu, neko sa neverovatnom energijom, srcem pobednika, borac do poslednjeg atoma snage… Svima je kristalno jasno da Srbija sa Bogdanom i bez njega nije ista reprezentacija.

Detaljnije o Bogdanovoj povredi - ruptura zadnje lože

Ruptura mišića zadnje lože i lista je jedan od problema sa mišićima donjih ekstremiteta koja podrazumeva delimični ili potpuni prekid tj. pucanje mišićnih vlakana. Reč je o jednoj od najčešćih povreda koja nastaje usled delovanja spoljašnje mehaničke sile čija jačina je značajno veća od jačine i elastičnosti mišićnih vlakana. Do rupture mišića zadnje lože i lista dolazi kada su u pitanju pokreti koji predstavljaju kombinaciju snage i brzine vežbača, tzv. eksplozivni pokreti. Sportisti kada naglo doskoče, zaustave se ili naglo promene pravac kretanja često budu u opasnosti od ove vrste problema. Direktan udarac u mišić je takođe jedan od uzročnika pucanja mišićnih vlakana, a povreda se lokalizuje na mišićno-tetivnim prelazima.

Pacijenti se žale na oštar i probadajući bol, a kretanje je ograničeno i bolno. Moguće je čuti i neprijatan zvuk kada dođe do pucanja tj. cepanja mišića. U slučaju manjih ruptura, osoba može nastaviti sa sportskim aktivnostima, a bol se povećava u toku naredna 3-4 sata. Kada su u pitanju veće rupture, one se mogu uočiti kao blago udubljenje na nozi kada se ona dodirne, a bol je jak već nakon manje od sat vremena od povrede. Dodaju da je mišić znatno slabiji, a ne može se stegnuti, već je zategnut. Modrice i otok se javljaju na povređenom mestu jer je ruptura stvorila podliv.

Lekari dijagnostikuju rupture mišića zadnje lože i lista dodirivanjem bolnog mesta kako bi osetili da li postoji udubljenje. Nakon toga slede ultrazvučni pregled i primena magnetne rezonance, ukoliko je potrebna.

Terapija se vezuje za mirovanje, primenu analgetika i hladnih obloga. Fizikalna terapija i kineziterapija su od velikog značaja u procesu oporavka.U odnosu na stepen povrede, preporučuje se individualan tretman namenjen svakom pacijentu. Nastoji se da ostane što manji ožiljak na mišiću i da on bude u potpunosti funkcionalan. Takođe, u okviru fizikalne terapije primenjuju se i vežbe za jačanje mišića, radi se na poboljšanju obima pokreta i utiče se na vraćanje funkcionalnosti. Intenzitet vežbi se menja i povećava u odnosu na napredak pacijenta, ali nikada preko granice bola. Nakon terapije, pacijent se polako vraća svakodnevnim fizičkim aktivnostima. Sportistima je posebno važna rehabilitacija i prisustvo stručnog i iskusnog fizioterapeuta koji procenjuje kada je oporavak sproveden u potpunosti čime se izbegava mogućnost nastanka povreda u budućnosti.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1

Bogdanović je tako na Evropskom prvenstvu odigrao samo utakmicu protiv Estonije na kojoj je zabeležio 11 poena uz sedam asistencija, kao i poluvreme protiv Portugala gde je upisao sedam koševa.

Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.

