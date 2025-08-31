Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije donela je odluku ko će biti novi kapiten, s obzirom da je za Bogdana Bogdanovića Eurobasket završen.

Njegovu ulogu će preuzeti iskusni plejmejker Stefan Jović, stoji u saopštenju KSS.

- Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović - piše između ostalog u saopštenju KSS.

1/7 Vidi galeriju Stefan Jović Foto: Profimedia, SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia, Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Danas je odjkenula vest da Srbija pohod na evropsko zlato nastavlja bez jednog od najvažnijih igrača, kapitena i lidera tima Bogdana Bogdanovića, koji je na utakmici protiv Portugala zadobio neugodnu povredu zadnje lože.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1

Bogdanović je tako na Evropskom prvenstvu odigrao samo utakmicu protiv Estonije na kojoj je zabeležio 11 poena uz sedam asistencija, kao i poluvreme protiv Portugala gde je upisao sedam koševa.

Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.