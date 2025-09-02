Slušaj vest

Nekoliko godina unazad Nikoli Jokiću je najveća podrška ćerka Ognjena, a u novembru 2024. godine ona je dobila najslađe društvo.

Somborac i njegova supruga Natalija su dobili sina Ignjata, a mališan trenutno boravi sa majkom i sestrom u Rigi gde bodre Srbiju i Nikolu na svakoj utakmici.

Mali Ignjat nije još uvek napunio godinu dana, a sa tribina gleda svog tatu na Evropskom prvenstvu.

Po onome što može da se vidi na snimku nastalom tokom jedne utakmice u Rigi Ignjat je, baš kao i Ognjena nasledio svetlo plavu kosu od majke.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić gleda Nataliju Jokić Foto: Kurir Sport

Tokom zagrevanja na jednoj utakmici najbolji košarkaš na svetu je snimljen u trenutku kada je pogledom tražio svoju porodicu na tribinama, a zatim je kamera okrenuta i na tribina. Tamo su viđeni Natalija, Ognjena i Ignjat kod majke u krilu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Zanimljivo je da je par odlučio da još uvek ne objavljuje javno fotografije sina. Na Natalijinom nalogu na društvenoj mreži Instagram nema objave sa Ignjatom još uvek, za razliku od fotografija i snimaka Ognjene koje je Jokićeva supruga ponosno podelila. Ipak, i mali Ignjat je sada viđen u javnosti.

Biće još prilika da bude prisutan na utakmicama Srbije u Rigi.

Orlovi će protiv Turske igrati poslednju utakmicu u grupnoj fazi, a biće to ujedno i borba za prvo mesto i, barem na papiru, lakši posao u narednoj fazi takmičenja.

Bonus video: