Košarkaška reprezentacija Srbije u sredu od 20.15 igra ključnu utakmicu protiv Turske i direktnoj borbi za prvo mesto u grupi "A" na Eurobasketu ovog leta.

Ako Srbija pobedi Tursku čeka je, barem na papiru, lakši kostur u nokaut fazi turnira... U slučaju poraza, Srbija može da udari na Finsku i Laurija Markanena, ali "O tom potom" - biće vremena i za kalkulacije nakon Turske.

Nikola Jokić, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Srbija mora da obrati pažnju na snagu Turske selekcije koja je oličena u Alperenu Šengunu, mladom NBA centru koji žari i pali na ovogodišnjem Eurobasketu.

Šengun je nakon četiri odigrana meča u Rigi u samom vrhu statističke lestvice, sa 20 poena u proseku, 8.8 skokova i 6.5 asistencija - za 28 minuta na parketu.

Turski centar briljira u igri pod košem, jer je trenutno na 73,2 u šutu za dva, a ukupno iz igre šutira fantastičnih - 68.1 odsto. Biće Nikola Jokić na velikom ispitu da nadigra, ali i zaustavi Šenguna pod obručem - kao što je to uradio protiv Letonije kada je "uštopovao" Kristapsa Porziginsa.

Da će bitti teško protiv Turske, biće sigurno, ali Srbija ima najboljeg košarkaša na svetu u liku i delu Nikole Jokića, pa treba očekivati da "džoker" u mali džep stavi i tzv. "bejbi Jokića" - Alperena Šenguna.

Svetislav Pešić o meču protiv Turske

- Oni su vrhunska ekipa, imaju izvanredan balans izmešu unutrašnje i spoljašnje igre. Vi verovatno mislite na napad. Organizovana su ekipa, kompletna.

Svetislav Pešić na turniru u Nemačkoj Foto: Eibner-Pressefoto/Heike Feiner / imago sportfotodienst / Profimedia, Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

- Ne bih isticao jedno od ta dva jer su dobro povezani i pobedili dosta utakmica do sada, a pobedama se diže samopouzdanje. Iskreno da kažem ogroman respekt imamo prema svakom protivniku - rekao je Pešić nakon Češke u ponedeljak veče.

Kalkulacije - zašto je važno da Srbija pobedi Tursku?

Velika je razlika između prvog i drugog mesta u smislu dela žreba u koji nakon toga idemo. U slučaju da budemo prvi, rival našeg tima u nokaut fazi će najverovatnije biti reprezentacija Crne Gore kao četvrta iz grupe B, s tim što postoji mogućnost da to budu i Švedska ili Velika Britanija.

U poslednjem kolu njihove grupe B, Crnogorci sa skorom 1-3 igraju protiv Britanaca koji su na 0-4 i ako poraze slabašan tim sa Ostrva, sigurno će proći dalje. U slučaju poraza, Švedska bi najverovatnije prošla dalje, čak iako izgubi od Litvanije u poslednjem kolu, jer bi u krugu tri tima imala najbolji koš količnik, osim u slučaju da Britanije ne porazi Crnogorce sa 33 poena razlike. 

Košarkaška reprezentacija Srbije

Ako naš tim izgubi od Turske i završi grupu kao drugi, u nokaut fazi bismo išli na trećeg iz grupe B, a rival bi u ovom momentu bila nezgodna Finska. Najveći su i izgledi da to budu Finci, koji trenutno imaju skor 3-1, kao i drugoplasirana Litvanija, koja ih je porazila, dok u poslednjem kolu igra Finska protiv Nemačke, koja ima 4-0. na prvom mestu.

U slučaju da Finska porazi Nemce, u zavisnosti od ishoda meča Litvanija - Švedska, stvari bi se zakomplikovale. Ako bi Litvanci izgubili, Finska bi bila prva, Nemačka druga i mi bismo išli na Litvaniju, a postoji i varijanta u kojoj bi Nemačka bila treća, ako bi ih Finska pobedila sa 36 poena razlike.

Sve ovo za sada je u rangu teorija, jer je do kraja grupne faze ostalo još nekoliko utakmica. Posle Turske mnoge stvari bi mogle biti daleko jasnije.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije
Janis Adetokumbo na zagrevanju
Navijačica Srbije.jpg
Jusuf Nurkić

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir