Kalklulacije - na koga Srbija ide u nokaut fazi Eurobasketa?

Velika je razlika između prvog i drugog mesta u smislu dela žreba u koji nakon toga idemo. U slučaju da budemo prvi, rival našeg tima u nokaut fazi će najverovatnije biti reprezentacija Crne Gore kao četvrta iz grupe B, s tim što postoji mogućnost da to budu i Švedska ili Velika Britanija.

U poslednjem kolu njihove grupe B, Crnogorci sa skorom 1-3 igraju protiv Britanaca koji su na 0-4 i ako poraze slabašan tim sa Ostrva, sigurno će proći dalje. U slučaju poraza, Švedska bi najverovatnije prošla dalje, čak iako izgubi od Litvanije u poslednjem kolu, jer bi u krugu tri tima imala najbolji koš količnik, osim u slučaju da Britanije ne porazi Crnogorce sa 33 poena razlike.

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir

Ako naš tim izgubi od Turske i završi grupu kao drugi, u nokaut fazi bismo išli na trećeg iz grupe B, a rival bi u ovom momentu bila nezgodna Finska. Najveći su i izgledi da to budu Finci, koji trenutno imaju skor 3-1, kao i drugoplasirana Litvanija, koja ih je porazila, dok u poslednjem kolu igra Finska protiv Nemačke, koja ima 4-0. na prvom mestu.

U slučaju da Finska porazi Nemce, u zavisnosti od ishoda meča Litvanija - Švedska, stvari bi se zakomplikovale. Ako bi Litvanci izgubili, Finska bi bila prva, Nemačka druga i mi bismo išli na Litvaniju, a postoji i varijanta u kojoj bi Nemačka bila treća, ako bi ih Finska pobedila sa 36 poena razlike.

Sve ovo za sada je u rangu teorija, jer je do kraja grupne faze ostalo još nekoliko utakmica. Posle Turske mnoge stvari bi mogle biti daleko jasnije.

