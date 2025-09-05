Slušaj vest

Košarkaši Srbije su porazom od Turske 90:95 izabrali teži put do medalje na Evropskom prvenstvu.

Turci trijumf nad Srbima slave danima. Mediji u toj zemlji pišu o ovoj utakmici, kao da je igrano finale na Eurobasketu 2025.

Duel Jokića i Šenguna na Evropskom prvenstvu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Junak pobede turskog tima bio je Alperen Šengun, koji je meč završio sa 28 poena uz 13 skokova i osam asistencija za ukupni indeks korisnosti od 37. Centar Hjustona bio je motor Turske i najzaslužniji je za trijumf.

Alperen Šengun posle utakmice kurtoazno je pričao o srpskoj košarkaškoj reprezentaciji i Nikoli Jokiću.

- Ne mislim da sam bolji od Nikole. Jokić je jedan od najboljih igrača na svetu. U poslednje vreme je možda i najbolji. Igrati protiv njega i pobediti bilo je ključno za nas. Za mene je to bila dodatna motivacija. Zato smo i srećni. Drago mi je što smo odigrali dobro protiv Jokića i pobedili - rekao je Turčin.

1/13 Vidi galeriju Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, mediji u Turskoj na društvenim mrežama plasirali su snimak koji otkriva pravo lice Alperena Šenguna. Tačnije, sramnu i prostačku proslavu posle pobede nad Srbijom.

- Jeba... vas! Jeba... vas - urlao je i psovao Alperen Šengun na turskom jeziku, što se vidi i na snimku, dok je slavio pobedu u naručju svoje majke.

Dozvolio je centar Turske da iz njega izađe sve ono što misli. Neko će reći da ga je tukao veliki adrenalin, da nije mogao da kontroliše emocije... Ali, psovanje i omalovažavanje protivnika nije odlika velikih sportista. Već pokazatelj njihovog pravog lica.

Videćemo kako će se u nastavku Evropskog prvenstva ponašati Alperen Šengun. Turska u osmini finala igra protiv Švedske, a onda u četvrtfinalu ide na boljeg iz meča Poljska - BiH. Sa Srbijom se Turska može sastati jedino u finalu, ako do tog cilja dođu obe reprezentacije.