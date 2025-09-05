"DONČIĆ ŠUTNE 25 BACANJA, A ON MORA DA MOLI DOK GA UDARAJU" Spanulis osuo žestoku paljbu po sudijama, pa onda spomenuo i Nikolu Jokića!
Selektor Grčke, Vasilis Spanulis, kritikovao je sudije nakon trijmfa svog tima nad selekcijom Španije u poslednjem kolu grupne faze Eurobasketa.
Spanulis je besan jer smatra da najbolji igrač njegovog tima, Janis Adetokombo, ima sraman tretman kod sudija na ovom Eurobasketu.
Tvrdi da arbitri tolerišu grubu igru nad Janisom i ne šalju ga na liniju za slobodna bacanja onliko koliko bi trebalo.
Napravio je Spanulis i zanimljivu parlelu sa Lukom Dončićem.
"Ponovo sam video, u još jednoj utakmici protiv Španije, ogromne razlike u slobodnim bacanjima... Nije moguće da Luka (Dončić) šutira 20 ili 25 slobodnih bacanja, a Janis mora da moli za njih dok ga protivnici udaraju. Moramo sve igrače tretirati na isti način. Janis dobija jako malo slobodnih bacanja", ističe Spanulis.
Ističe da nije problem u rivalima, već u sudijskom kriterijumu koji nije isti za sve, pa spominje i Nikolu Jokića.
"Moramo da se suočavamo sa Lukom, Jokićem, Šengunom, Markanenom, Janisom – sa svima – po istim pravilima. Da je neko drugi u pitanju, imao bi još deset slobodnih bacanja", kaže Spanulis.
Zanimljivo, Janis je na četiri utakmice u grupnoj fazi izveo ukupno 29 slobodnih bacanja (18/29) što je 9.7 u proseku, dok je Luka Dončić na pet odigranih mečeva izveo čak 67 penala (59/67), što je 13.4 po meču.
Kada već spominje Nikolu Jokića, red je da vidimo i njegove brojke sa linije za slobodna bacanja. Najbolji igrač na planeti ima najsramniji tretman kod sudija na Eurobasketu. Protivnici ne biraju sredstva da ga zaustave - guraju ga, udaraju, štipaju... a sudije uglavnom nemo posmatraju sve to, pa je Nikola na pet odigranih utakmica izveo samo 23 slobodna bacanja, što je 4.6 po meču.
Kurir sport