Slušaj vest

Spanulis je besan jer smatra da najbolji igrač njegovog tima, Janis Adetokombo, ima sraman tretman kod sudija na ovom Eurobasketu.

Tvrdi da arbitri tolerišu grubu igru nad Janisom i ne šalju ga na liniju za slobodna bacanja onliko koliko bi trebalo.

Napravio je Spanulis i zanimljivu parlelu sa Lukom Dončićem.

"Ponovo sam video, u još jednoj utakmici protiv Španije, ogromne razlike u slobodnim bacanjima... Nije moguće da Luka (Dončić) šutira 20 ili 25 slobodnih bacanja, a Janis mora da moli za njih dok ga protivnici udaraju. Moramo sve igrače tretirati na isti način. Janis dobija jako malo slobodnih bacanja", ističe Spanulis.

Ističe da nije problem u rivalima, već u sudijskom kriterijumu koji nije isti za sve, pa spominje i Nikolu Jokića.

"Moramo da se suočavamo sa Lukom, Jokićem, Šengunom, Markanenom, Janisom – sa svima – po istim pravilima. Da je neko drugi u pitanju, imao bi još deset slobodnih bacanja", kaže Spanulis.

Zanimljivo, Janis je na četiri utakmice u grupnoj fazi izveo ukupno 29 slobodnih bacanja (18/29) što je 9.7 u proseku, dok je Luka Dončić na pet odigranih mečeva izveo čak 67 penala (59/67), što je 13.4 po meču.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada već spominje Nikolu Jokića, red je da vidimo i njegove brojke sa linije za slobodna bacanja. Najbolji igrač na planeti ima najsramniji tretman kod sudija na Eurobasketu. Protivnici ne biraju sredstva da ga zaustave - guraju ga, udaraju, štipaju... a sudije uglavnom nemo posmatraju sve to, pa je Nikola na pet odigranih utakmica izveo samo 23 slobodna bacanja, što je 4.6 po meču.

Kurir sport