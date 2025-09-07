Slušaj vest

Vidno je bio potrešen zbog poraza njegovog tima, otkrio je kako se oseća povodom ovog poraza, a u glasu mu se moglo osetiti da mu nije svejedno. Bio je Ognjen na ivici suza...

- Mislim da ste vidjeli i sami kako smo utakmici odigrali daleko ispod našeg nivoa. Pogotovo u odbrani. Ova ekipa je talentovana i doći do nekih poena, daćemo lake koševe u napadu, ali... odbrana je ključ i odbrana daje rezultate što nismo pokazali, eto, u ovoj utakmici dozvolili smo im mnogo lakih poena, lakih šuteva. Znali smo, odakle preti najveća opasnost, opet nismo to zatvorili, ljudi su to iskoristili došli su silno motivisani. Ja im čestitam na tome, odličnu utakmicu su odigrali, zasluženo prošli dalje - rekao je Dobrić i dodao:

- Mislim da nema tu jedan razlog da se izgubi, jednostavno, to je timska odbrana, ne zavisi od jednog igrača, svi smo morali da budemo bolji, niko nije bio na nivou i to je rezultat. Nažalost, izgubili smo i ova reprezentacija nije smela da dozvoli sebi ovakvu utakmicu, pogotovo u ovoj fazi takmičenja ajde u grupi kad se izgubi, opet ima popravni, ali ovdje više nema. Nismo smeli ovako da se pokažemo u ovom svetlu i da odigramo ovakvu utakmicu, ali šta da se radi. Tako je kako je, jednostavno. Jako nam je žao, svi smo tužni i ne znam šta bih rekao, nemam ni reči.

Atmosfera je u timu dobra ističe Dobrić...

- Ne, ne, tamo postoji, nije to problem uopšte. To je ista ekipa koja već godinama igra zajedno i stvarno nije atmosfera problem. Svi smo uživali ovde, ali nešto nije funkcionisalo u igri. Uvek ističem tu odbranu jer mislim da je to ključ uspeha i to je rezultat večerašnje utakmice, naša loša odbrana, oni su pogotovo u četvrtoj četvrtini pogodili na neke bitne šuteve, ali to je sve došlo njihovom zaslugom jer su igrali od početka, jako motivisano, jako dobro, znali su šta rade, šta napadaju, sve su koristili svoje prednosti, iako ih ne znam, nemaju mnogo i mi smo kvalitetnija ekipa na papiru, to vidite da ništa ne znači i da... Da ne možemo da se oslonimo na to nikada, nego jednostavno reprezentacija kao što je Srbija mora da, iako ima previše talentovanih igrača, mora da da sve od sebe u svakoj utakmici da bi došlo do pobede jednostavno. Ne možemo da potcenimo nikog i ne možemo ni sa kim da igramo lako kao što smo izgleda hteli večeras.

Nije imao odgovor na pitanje zašto Avramović nije igra u drugom poluvremenu.

- Ne znam tačno, znate i sami da je imao problem sa petom. On je pod injekcijama igrao i dao je sve od sebe. Verovatno nije mogao, nije ulazio. Stvarno ne znam. Verovatno je odluka doktora i zajedno sa njim. Iskreno, ne mogu da vam kažem ništa više jer ne znam.

Ne misli da je ovo kraj za ovu generaciju Srbije.

- Uf, to je sad baš teško reći, ova generacija po godinama može još da igra dosta zajedno, ali kako će se stvari odvijati, ako budemo zdravi, Bože zdravlje, nadam se da ćemo se opet skupiti, da ćemo napraviti bolji rezultat, ali, eto, nedostaje ta medalja sa evropskog. I prošlih godina, eto, osmina finala i ove godine osmina finala. Nadam se da će ova reprezentacija u nekom budućem periodu odigrati bolje. Bogdan mnogo nedostaje, naravno, ali opet kažem to nije opravdanje. Ova reprezentacija mnogo ima kvalitetnih igrača i bez Bogdana, bez kapitana, mi moramo da pretendujemo za medalju, a sa njim naravno, ali i bez njega moramo da odigramo mnogo bolje - zaključio je Dobrić.

