Sa Jugoslavijom je kao mladi košarkaš bio šampion Evrope 2001. godine u Turskoj i sveta godinu dana kasnije u Indijanapolisu.

Ispratio je partije Srbije na Evropskom prvenstvu i utakmice u Rigi, a oglasio se nakon šokantnog poraza od Finske u osmini finala.

- Nazalost, neslavan kraj naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu u košarci. Tanka je linija od apsolutnog favorita koji par godina igra najbolju košarku na svetu, do ekipe koja je izgubila od daleko slabijeg tima. U našem timu uloge nisu bile na vreme skroz definisane, i par igrača nije imalo dobro zdravstveno stanje, kao ni igračku formu. Par povreda, lose veče, inspiracija i momentum protivničke ekipe lako moze da rezultuje ovakvim krajem. Ubeđen sam, da nismo imali povrede tako važnih igrača, da bismo dosli do medalje - napisao je Igor Rakočević na društvenoj mreži "X".

On je pomenuo igrača koji je u Letoniji igrao lošoj formi i koji je dobio veliki broj kritika od strane navijača na društvenim mrežama. Rakočević je podsetio na Micićevu odluku da ostane uz saigrače tokom Svetskog prvenstva 2019. godine nakon što je njegova majka preminula.

- Momcima hvala što su dali dva meseca života, trenirali vredno i žrtvovali vreme sa svojim porodicama da bi ponosno nosili dres naše zemlje, što je obaveza i privilegija svakom košarkašu. Hvala i Vasiliju Miciću, koji nije odigrao dobro prvenstvo, ali je na prošlom takmičenju, posle smrti majke ostao i junački igrao za naš tim. Nadam se da to nećete zaboraviti - poručio je Igor Rakočević.

Ispadanje Orlova u osmini finala je veliki neuspeh, a kako je do njega došlo?

Da li je do atmosfere među igračima?



Odgovor na ovo je kratak i jasan: nije. Ovu generaciju krasio je jedan sjajan odnos između igrača. Nije tu bilo nikakvih sukoba, problema i nesporazuma između njih. Rado su dolazili na reprezentativna okupljanja, već godinama imaju dobru atmosferu i tu nije bilo odstupanja ni ovog puta.

Da li su bili 100 odsto profesionalci? Ni tu ne može ništa da im se zameri. Nisu izlazili po Rigi, bili su fokusirani na obaveze u državnom timu, videlo se da oni više nego bilo ko – želi taj uspeh, to zlato... Zamerke na adresu ovih momaka ne treba da idu.

Kako je Svetislav Pešić vodio reprezentaciju?



Jako loše. Teško da gore od ovoga može. Kada se traže „krivci“ njegovo ime je na vrhu. Petorke na terenu, ideje koje je imao, vođenje utakmica, zaboravljanje igrača na klupi, nemoć da promeni tok mečeva niti bilo šta u igri... Možemo toliko toga da napišemo na ovu temu, ali dovoljno je reći: najgori akter Srbije na Eurobasketu je bio Svetislav Pešić.

Nikako ne treba zaboraviti sve šta je uradio za našu košarku, ali kada gledamo samo takmičenje, ocena za selektora je nedovoljan, jedan. Ponovio mu se Prag. Nije mu se ponovila Manila.

Da li je do povreda?

Kada u jednom momentu ostaneš sa osam igrača – sigurno je da i tu može da se vidi uzrok. Bogdanovićeva je uzdrmala reprezentaciju na svim poljima. Nismo imali nekoga da nasledi tu ulogu. Aleksina povreda je uticala da on ne bude na svom prepoznatljivom nivou. Dobrić, Vukečević...

Međutim, ispali smo i izgubili od Finske. Nije na drugoj strani bila Nemačka, pa da možemo da tražimo alibi u povredama. Mi smo na ovom Eurobasketu igrali samo protiv jedne jake reprezentacije i to je Turska. Sve ostalo? Selekcije nije su daleko od krema i vrha evropske košarke.

Da li smo ostali u prošlosti?

Kada vidimo trend i tendenije u evropskoj košaraci i kada pogledamo našu igru – vidimo da postoji razlika... Nismo prepoznali bitan momenat, na ovom takmičenju je bilo dopušteno da se igra izuzetno grubo, a rekacija reprezentacije Srbije je bila: 15 puta nismo ušli u bonus u četvrini!

Protiv Finske ni u jednoj četvrtini do dva minuta pre kraja mi nismo ni blizu bonusa... Kada na ovako žestoku košarku na Eurobasketu tim odgovori – svileno, nemamo čemu da se nadamo. Igrali smo našu igru i mislili da ćemo verovatno na „suvi kvalitet“ da dobijamo mečeve. Kada smo shvatili da to ne ide baš tako, plana „b“ nije bilo. A, mogli smo samo da vidimo trend na ostalim mečevma takmičenja, kada nismo na svojim. Možda bi tu mogli da nešto vidimo, naučimo i primenimo.

Kako dalje?

S novim selektorom, podmlađenim timom, novom vizijom igre... Ali prvo da obolujemo ovu Rigu. Trebaćemo vremena.

