Slušaj vest

Srbija je potpuno neočekivano u osmini finala završila učešće na Evropskom prvenstvu i tako ponovila učinak sa prethodnog Eurobasketa.

Selektor Finske Lasi Tuovi je pre utakmice poručio da je svestan da njegovu ekipu čeka težak meč, ali i da ona ima svoje šanse da dođe do pobede.

Između ostalog, otkrio je da se seća utakmice Srbije protiv Italije na šampionatu starog kontinenta 2022. godine, kada je naša selekcija, takođe u osmini finala poražena.

- Radio sam u Virtusu, sarađivao sam sa srpskim igračima – Dobrićem, kao i pomoćnim trenerom Nenadom Jakovljevićem, tako sam razgovarao sa njima o toj utakmici. Moramo da pronađemo našeg Spisua večeras i da imamo samopouzdanja - rekao je Tuovi.

1/14 Vidi galeriju Srbija - Finska, Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

I Finska, ne da je imala svog Spisua, već je u pitanju kvalitetniji i opasniji igrač, Lauri Markanen koji je bio nezaustavljiv.

Osim činjenice da su završene iznenađujućim porazima Srbije i da su obe utakmice odigrane u osmini finala Evropskog prvenstva, između njih postoje još neke sličnosti.

Sličnosti sa utakmica Srbija - Italija i Srbija - Finska:

Faza takmičenja : osmina finala i 2022, i 2025. godine.

: osmina finala i 2022, i 2025. godine. Rezultat : protiv Finske 86:92, protiv Italije 86:94.

: protiv Finske 86:92, protiv Italije 86:94. Prvo poluvreme : protiv Finske četiri poena prednosti, protiv Italije pet poena prednosti.

: protiv Finske četiri poena prednosti, protiv Italije pet poena prednosti. Drugo poluvreme : izgubljena treća i četvrta četvrtina na obe utakmice.

: izgubljena treća i četvrta četvrtina na obe utakmice. Razigrani protivnici: po četiri protivnička igrača sa dvocifrenim poenterskim učinkom (Finska: Markanen 29, Jantunen 15, Valtonen 13, Litl 13; Italija: Spisu 22, Meli 21, Fontekio 19, Polonara 16).

Ispadanje Orlova u osmini finala je veliki neuspeh, a kako je do njega došlo?

Da li je do atmosfere među igračima?

Odgovor na ovo je kratak i jasan: nije. Ovu generaciju krasio je jedan sjajan odnos između igrača. Nije tu bilo nikakvih sukoba, problema i nesporazuma između njih. Rado su dolazili na reprezentativna okupljanja, već godinama imaju dobru atmosferu i tu nije bilo odstupanja ni ovog puta.

Da li su bili 100 odsto profesionalci? Ni tu ne može ništa da im se zameri. Nisu izlazili po Rigi, bili su fokusirani na obaveze u državnom timu, videlo se da oni više nego bilo ko – želi taj uspeh, to zlato... Zamerke na adresu ovih momaka ne treba da idu.

Kako je Svetislav Pešić vodio reprezentaciju?

Jako loše. Teško da gore od ovoga može. Kada se traže „krivci“ njegovo ime je na vrhu. Petorke na terenu, ideje koje je imao, vođenje utakmica, zaboravljanje igrača na klupi, nemoć da promeni tok mečeva niti bilo šta u igri... Možemo toliko toga da napišemo na ovu temu, ali dovoljno je reći: najgori akter Srbije na Eurobasketu je bio Svetislav Pešić.

Nikako ne treba zaboraviti sve šta je uradio za našu košarku, ali kada gledamo samo takmičenje, ocena za selektora je nedovoljan, jedan. Ponovio mu se Prag. Nije mu se ponovila Manila.

1/9 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Da li je do povreda?

Kada u jednom momentu ostaneš sa osam igrača – sigurno je da i tu može da se vidi uzrok. Bogdanovićeva je uzdrmala reprezentaciju na svim poljima. Nismo imali nekoga da nasledi tu ulogu. Aleksina povreda je uticala da on ne bude na svom prepoznatljivom nivou. Dobrić, Vukčević...

Međutim, ispali smo i izgubili od Finske. Nije na drugoj strani bila Nemačka, pa da možemo da tražimo alibi u povredama. Mi smo na ovom Eurobasketu igrali samo protiv jedne jake reprezentacije i to je Turska. Sve ostalo? Selekcije nije su daleko od krema i vrha evropske košarke.

Da li smo ostali u prošlosti?

Kada vidimo trend i tendenije u evropskoj košaraci i kada pogledamo našu igru – vidimo da postoji razlika... Nismo prepoznali bitan momenat, na ovom takmičenju je bilo dopušteno da se igra izuzetno grubo, a rekacija reprezentacije Srbije je bila: 15 puta nismo ušli u bonus u četvrini!

Protiv Finske ni u jednoj četvrtini do dva minuta pre kraja mi nismo ni blizu bonusa... Kada na ovako žestoku košarku na Eurobasketu tim odgovori – svileno, nemamo čemu da se nadamo. Igrali smo našu igru i mislili da ćemo verovatno na „suvi kvalitet“ da dobijamo mečeve. Kada smo shvatili da to ne ide baš tako, plana „b“ nije bilo. A, mogli smo samo da vidimo trend na ostalim mečevma takmičenja, kada nismo na svojim. Možda bi tu mogli da nešto vidimo, naučimo i primenimo.

Kako dalje?

S novim selektorom, podmlađenim timom, novom vizijom igre... Ali prvo da obolujemo ovu Rigu. Trebaćemo vremena.

Bonus video: