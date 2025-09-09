Počinju bitke za polufinale Eurobasketa!

U prvom četvrtfinalnom duelu, koji je na programu do 17 časova, snage će odmeriti selekcije Turske i Poljske.

Turska, koja je uz Nemačku jedini neporaženi tim na ovom turniru, apsolutni je favorit na ovom meču i sve sem rutinskog trijumfa ekipe Ergina Atamana bilo bi ravno čudu.