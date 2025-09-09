Svi događaji
16:20

Kraj prve četvrtine!

Turska - Poljska: 19:19

Veliku borbu na parketu smo gledali tokom prvih 10 minuta utakmice, obe ekipe su maksimalno oprezno ušle u utakmicu, s obzirom na ulog koji je ogroman. 

Poljaci su nešto bolje otvorili meč, ali su Turci zaostaka lako preokrenuli serijom od 6:0, nakon čega je usledila rezultatska klackalica.

Iako su Turci veliki favoriti, Poljaci se za sada odlično drže, a hoće li moći i u nastavku da igraju tako ostaje nam da vidimo.

16:00

1. minut - Počela je utakmica!

11:24

Ataman: Želimo medalju

Pred okršaj sa Poljskom u četvrtfinalu Ataman je jasno poručio da je njegov tim u Rigu došao po medalju.

"Ne razmišljamo o tome da li smo najbolja ili najgora turska ekipa, ovde smo da osvojimo medalju. FIBA voli da pravi takve stvari, rangiranja i slično, ali to su sr**a. Jedina realnost je teren i ono što se dobije na njemu. Videćemo na kraju prvenstva na kom ćemo mestu završiti", rekao je Ataman.

profimedia-1034633979.jpg

11:13

Turska apsolutni favorit

Turska, koja još uvek ne zna za poraz na Eurobasketu, apsolutni je favorit na današnjem meču. Bukmejkeri su potpuno otpisali selekciju Poljske, pa je tako kvota na pobedu Turske mizernih 1.16, dok je na trijumf Poljske čak 5.50.

Turska Poljska, kvote
Kvote za meč Turska - Poljska Foto: Screenshot