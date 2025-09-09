TURSKA - POLJSKA, ČETVRTFINALE EUROBASKETA: Egal posle prve četvrtine, ogromna borba na parketu!
Počinju bitke za polufinale Eurobasketa!
U prvom četvrtfinalnom duelu, koji je na programu do 17 časova, snage će odmeriti selekcije Turske i Poljske.
Turska, koja je uz Nemačku jedini neporaženi tim na ovom turniru, apsolutni je favorit na ovom meču i sve sem rutinskog trijumfa ekipe Ergina Atamana bilo bi ravno čudu.
Ipak, senzacije su obeležile ovaj Eurobasket, pa svakako ne treba otpisivati i potcenjivati Poljake, koji su u dosadašnjem toku turnira ostavili sjajan utisak.
Kraj prve četvrtine!
Turska - Poljska: 19:19
Veliku borbu na parketu smo gledali tokom prvih 10 minuta utakmice, obe ekipe su maksimalno oprezno ušle u utakmicu, s obzirom na ulog koji je ogroman.
Poljaci su nešto bolje otvorili meč, ali su Turci zaostaka lako preokrenuli serijom od 6:0, nakon čega je usledila rezultatska klackalica.
Iako su Turci veliki favoriti, Poljaci se za sada odlično drže, a hoće li moći i u nastavku da igraju tako ostaje nam da vidimo.
Ataman: Želimo medalju
Pred okršaj sa Poljskom u četvrtfinalu Ataman je jasno poručio da je njegov tim u Rigu došao po medalju.
"Ne razmišljamo o tome da li smo najbolja ili najgora turska ekipa, ovde smo da osvojimo medalju. FIBA voli da pravi takve stvari, rangiranja i slično, ali to su sr**a. Jedina realnost je teren i ono što se dobije na njemu. Videćemo na kraju prvenstva na kom ćemo mestu završiti", rekao je Ataman.
Turska apsolutni favorit
Turska, koja još uvek ne zna za poraz na Eurobasketu, apsolutni je favorit na današnjem meču. Bukmejkeri su potpuno otpisali selekciju Poljske, pa je tako kvota na pobedu Turske mizernih 1.16, dok je na trijumf Poljske čak 5.50.