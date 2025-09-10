Slušaj vest

Orlovi su doživeli šokantan kraj Eurobasketa već u osmini finala, a Čović je odlučio da priča o velikim problemima sa kojima se suočila reprezentacija tokom boravka u Rigi.

"Moj cilj je da zaštitim i selektora i reprezentativce. Ko će biti selektor, videćemo. Sam Pešić je rekao da je bilo dosta, prošle godine, pa smo ga ubedili. Sada je rekao isto, tražite i radite na treneru", rekao je Čović.

Prema njegovim rečima može da se zaključi da postoje dobre šanse da Srbija uskoro ostane bez selektora.

"On ima ugovor do 30. septembra 2025. godine. Šta ako ne nađemo selektora? Koji profil selektora bi odgovarao? Ima skromnih novinara koji znaju. Dosta prodavanja magle. Nijedan razgovor nije obavljen. Mnogo gledate i slušate medije koji pišu svašta i ne znam šta je cilj. Ko će da se prihvati selektorske pozicije? Taj čovek je napravio rezultate, iza njega stoje rezultati. Što je ovo napravljeno, niko nije želeo, svima je teško".

Nebojša Čović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Orlovi su imali puno problema.

"Povreda Bogdana i sve je išlo kao na traci. Avramović, virusi Jovića i Jokića, Gudurić, Micić, Tristan, on je bio pred pucanjem mišića. Diskutovanje o pripremi igrača koji su odigrali 80-90 utakmica u toku sezone... To mora da bude dozirano i pažljivo. Možemo da pričamo zašto se povredio Bogdan", zaključio je Čović.

Nebojša Čović na Eurobasketu 2025
Vasilije Micić, Košarkaška reprezentacija Srbije
Luka Dončić
Luka Dončić

