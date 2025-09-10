Svi događaji
20:00

1. minut - Utakmica je počela

WhatsApp Image 2025-09-10 at 20.01.09.jpeg
Nemačka -Slovenija Foto: Kurir

 Počeo je poslednji meč četvrtfinala na Evropskom prvenstvu u Rigi. Meč je malo kasnio jer mrežica na jednom košu nije stajala kako treba

19:02

Dončić nosi Sloveniju

Slovenija nije najbolje startovala na Evropskom prvenstvu, doživela je dva poraza na startu od domaćina Poljske i Francuske. Potom su najviše zahvaljujući sjajnom Luki Dončiću Slovenci ušli u seriju pobeda. Padali su redom Belgija, Island, Izrael. U osmini finala Slovenija je srušila Italiju (84:77) i pomalo iznenađujuće plasirala se među osam najboljih.

18:55

Nemačka gazi redom

Nemci koji su posle eliminacije Srbije postali prvi favorit za zlatnu medalju do sada su zabeležili svih šest ubedljivih pobeda. Pred nadahnutim "Pancerima" padali su redom Crna Gora, Švedska, Litvanija, Velika Britanija i Finska u grupnoj fazi. Ništa bolje nije prošao ni Portugal u osmini finala, bilo je 85:58 za Nemačku.

18:54

Pobednika čeka Finska u polufinalu

