NEMAČKA - SLOVENIJA: Može li maestralni Dončić da sruši prvaka sveta?
Košarkaši Nemačke i Slovenije sastaju se u poslednjoj četvrtfinalnoj utakmici Evropskog prvenstva u Rigi.
Utakmica počinje u 20 časova.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je poslednji meč četvrtfinala na Evropskom prvenstvu u Rigi. Meč je malo kasnio jer mrežica na jednom košu nije stajala kako treba
Dončić nosi Sloveniju
Slovenija nije najbolje startovala na Evropskom prvenstvu, doživela je dva poraza na startu od domaćina Poljske i Francuske. Potom su najviše zahvaljujući sjajnom Luki Dončiću Slovenci ušli u seriju pobeda. Padali su redom Belgija, Island, Izrael. U osmini finala Slovenija je srušila Italiju (84:77) i pomalo iznenađujuće plasirala se među osam najboljih.
Nemačka gazi redom
Nemci koji su posle eliminacije Srbije postali prvi favorit za zlatnu medalju do sada su zabeležili svih šest ubedljivih pobeda. Pred nadahnutim "Pancerima" padali su redom Crna Gora, Švedska, Litvanija, Velika Britanija i Finska u grupnoj fazi. Ništa bolje nije prošao ni Portugal u osmini finala, bilo je 85:58 za Nemačku.