Proslavljeni srpski košarkaš, Milan Gurović, potpuno otvoreno i bez uvijanja analizirao je debakl naše reprezentacije na Eurobasketu.

Gurović je sa reprezentacijom bio šampion Evrope u Istanbulu 2001 i prvak sveta u Indijanopolisu 2002, ali bio je i deo tima koji se 2005. godine obrukao na Evrobasketu na kom smo bili domaćini. Neuspeh u Rigi trofejnog as uporedio je upravo sa debaklom koji smo pre tačno dve decenije doživeli u Novom Sadu.

I tada smo bili prvi favoriti za zlato, a takmičenje smo završili već u grupnoj fazi.

Milan Gurović Foto: Starsport

"Osetio sam i sjaj i bedu. Ovo bih uporedio sa Novim Sadom, mislim da je neka slična situacija", kaže Gurović u razgovoru za emisiju "Zona press" i dodaje.

Gurović otkriva da ima saznanja da atmosfera u ekip nije bila dobra.

"Mislim da je tu sigurno bila poljuljana hemija. Ne bih sada o igračima koji su, ali znam lično, dobio sam informacije da tu nije baš sjajna bila atmosfera. Podseća me na 2005. godinu kada su razni igrači pili kafe odvojeno. To je onako neki mali detalj koji znači dosta", otkriva Gurović.

Blistala je naša reprezentacija u pripremnom periodu, nizala pobede, a onda je usledio sunovrat.

"Iz one rapsodije, gde smo onaj pripremni period igrali fenomenalno i izjavljivao sam da mi miriše na 2001. kada smo od početnih utakmica do samog kraja prvenstva igrali bez poraza, pa me je podsetilo na tu godinu", kaže Gurović i dodaje da se na meču protiv Turske jasno videlo da tu nešto ne štima:

"Turska je pokazala da su ranjivi. Protiv Finske smo možda ušli potcenjivački, bez energije. Videli smo da su nas nadskakali, pogotovu u prvom poluvremenu. Naravno, Nikola Jokić - dečko ne može da igra sam. Odbrana je bila fokusirana na njemu, jer se radi o najboljem igraču na svetu, ali jednostavno mislim da su Gudurić, Dobrić, ne znam ko je sve tu bio, morali da pogode te otvorene šuteve. To mora da se da", smatra Gurović.

Srbija - Finska, Eurobasket 2025

Nisu mu jasni ni neke odluke selektora Pešića.

"Neverovatno da su nas nadskakali, mi nismo niska ekipa... Nije mi jasno da Aleksa Avramović bude zaboravljen na klupi. Dečko je energija i motor ove ekipe. I naravno, po meni najbolji šuter u ekipi, Vanja Marinković, da ne dobije šansu... Onako, malo je suludo..."

Razočarali su naši košarkaši Gurovića.

"Ja sam stvarno ubeđen bio protiv Amera kad smo igrali prošle godine, da će ovaj sastav da izdominira na ovom Evropskom prvenstvu. Malo sam bio razočaran dok sam gledao protiv Finske onakvo ponašanje pojedinaca, bez energije, bez ičega...".

