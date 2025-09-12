NEMAČKA - FINSKA, POLUFINALE EUROBASKETA: Nemci gaze ka finalu, rafal trojki u Rigi! Poluvreme
Počinju završne bitke na Eurobasketu!
U prvom polufinalnom duelu snage će odmeriti selekcije Nemačke i Finske (16.00).
Biće to drugi okršaj ovih timova na ovogodišnjem Eurobasketu. U grupnoj fazi u Tampereu aktuelni šampion sveta deklasirao je Finsku, pa u ovaj meč ulazi kao veliki favorit.
Međutim, Markanen i družina protiv Srbije su jasno stavili do znanja da nisu za potcenjivanje.
Nemačka - Finska: 4:9
Foto galerija iz Rige
Poluvreme - 61:47
Rafal trojki na obe strane, odbrane ne postoje u ovim momentima. Nkamura je vezao dve trojke za Fince i delimično ih vratio u igru. Nemačka ima +14 na poluvremenu.
19. minut -58:44
Peta trojka nestvarnog Vagnera, njegov 20 poen. Murinen poentira iz reketa na drugoj strani.
18. minut - 55:39
Ne predaju se Finci. Trojka Murinena, mini serija 5:0. Sad Nemci traže tajm-aut. Šruder pogađa trojku i prekida nalet Finaca
17. minut - 52:34
Nemci su se potpuno razigrali, sipaju iz svih oružja. Fantastični Vagner nova trojka.
15. minut - 46:30
Šruder siguran sa linije penala, raste prednost Nemačke. Vagner pogađa za tri, vraća Jantunen sa distance.
14. minut - 40:28
Fantastično zakucavanje Markanena. Sa druge strane Tajs pogađa nakon ofanzivnog skoka.
13. minut - 38:26
Razigrani Franc Vagner, njegov već 11 poen. Nemci u seriji 8:0 u drugoj četvrtini. Novi tajm- aut za Finsku.
11. minut - 34:26
Raspoloženi Franc Vagner sa četiri poena otvara drugu četvrtinu. Najpre efektno zakucavanje, a onda i sa linije penala.
Prva četvrtina - 30:26
Markanen poenima sa penala stavlja tačku na prvu četvrtinu. Finska se odlično drži protiv velikog favorita.
Mnogo Srba u dvorani
Nažalost Srbije nema u polufinalu, ali zato je dosta srpskih navijača u dvorani u Rigi. Svi su nadali da će Pešićevi "Orlovi" biti u samoj završnici i ranije su nabavili karte za ovaj spektakl.
8. minut - 26:19
Sjajna akcija Nemaca i asistencija Šrudera za Da Silvu. Potpuno su razigrali Nemci u seriji su 15:1.
7. minut - 21:18
Nemci u seriji razigrali su se Vagner i Sruder. Trener Finske prinuđen da zatraži tajm- aut.
6. minut - Prilika za 2+1!
Markanen je poentirao pod faulom, pa potom promašio dodatno slobodno bacanje 11:16
5. minut - Šruder siguran sa penala!
Šruder poenima sa linije za slobodna bacanja smanjuje zaostatak Nemačke 6:11
1. minut - Težak šut i pogodak!
Jantunen je pogodio veoma težak šut, Tajs na drugoj strani posle ofanzivnog skoka pogađa za izjednačenje 2:2
Ovo su startne postave:
Nemačka: Bonga, Vagner, Tajs, Šreder, Obst
Finska: Litl, Jantunen, Valtonen, Markanen, Grandison
Mika Murinen - klinac koji je zadivio Evropu
Srbiju je zavio u crno, da li će i protiv Nemačke biti "iks faktor" Finaca?
Ubedljiv trijumf i prozivke Bonge
Nemačka i Finska odmerili su snage u grupnoj fazi takmičenja, a aktuelni šampion sveta slavio je rezultatom 91:61.
Markanen se nije proslavio na tom meču, ubacio je samo 11 poena uz očajan šut iz igre 4/15. Glavni krivac za to bio je Bonga, koji je nakon utakmice pecnuo NBA asa.
"Kada ode kući, nadam se da će imati noćne more od mene. Nadam se kad sanja, da će sanjati mene", poručio je Bonga.
Sprema li Markanen osvetu za ove reči?