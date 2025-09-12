Svi događaji
Od najnovijeg
16:49

Foto galerija iz Rige

Polufinale Eurobasketa 2025: Nemačka - Finska Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

16:46

Poluvreme - 61:47

Rafal trojki na obe strane, odbrane ne postoje u ovim momentima. Nkamura je vezao dve trojke za Fince i delimično ih vratio u igru. Nemačka ima +14 na poluvremenu.   

16:44

19. minut -58:44

Peta trojka nestvarnog Vagnera, njegov 20 poen. Murinen poentira iz reketa na drugoj strani.

16:42

18. minut - 55:39

Ne predaju se Finci. Trojka Murinena, mini serija 5:0. Sad Nemci traže tajm-aut. Šruder pogađa trojku i prekida nalet Finaca

16:40

17. minut - 52:34 

Nemci su se potpuno razigrali, sipaju iz svih oružja. Fantastični Vagner nova trojka.

16:34

15. minut  - 46:30

Šruder siguran sa linije penala, raste prednost Nemačke. Vagner pogađa za tri, vraća Jantunen sa distance.

16:33

14. minut - 40:28

Fantastično zakucavanje Markanena. Sa druge strane Tajs pogađa nakon ofanzivnog skoka.

16:28

13. minut - 38:26

Razigrani Franc Vagner, njegov već 11 poen. Nemci u seriji 8:0 u drugoj četvrtini. Novi tajm- aut za Finsku.

16:26

11. minut - 34:26

Raspoloženi Franc Vagner sa četiri poena otvara drugu četvrtinu. Najpre efektno zakucavanje, a onda i sa linije penala.

16:20

Prva četvrtina - 30:26

Markanen poenima sa penala stavlja tačku na prvu četvrtinu. Finska se odlično drži protiv velikog favorita.

16:18

Mnogo Srba u dvorani

WhatsApp Image 2025-09-12 at 16.12.41.jpeg
Finska - Nemačka Foto: Kurir

 Nažalost Srbije nema u polufinalu, ali zato je dosta srpskih navijača u dvorani u Rigi. Svi su nadali da će Pešićevi "Orlovi" biti u samoj završnici i ranije su nabavili karte za ovaj spektakl.

16:17

8. minut - 26:19

Sjajna akcija Nemaca i asistencija Šrudera za Da Silvu. Potpuno su razigrali Nemci u seriji su 15:1.

16:12

7. minut - 21:18

Nemci u seriji razigrali su se Vagner i Sruder. Trener Finske prinuđen da zatraži tajm- aut.

16:09

6. minut - 17:18

Mini serija Nemačke, Vagner pogađa uz faul.

16:08

6. minut - Prilika za 2+1!

Markanen je poentirao pod faulom, pa potom promašio dodatno slobodno bacanje 11:16

16:06

5. minut - Šruder siguran sa penala!

Šruder poenima sa linije za slobodna bacanja smanjuje zaostatak Nemačke 6:11

16:04

4. minut - Odličan početak Finske!

Jantunen ponovo poentira za 9:4

16:02

2. minut - Trojkaaaa!

Litl pogađa prvu trojku na utakmici za +3 poena prednosti

16:01

1. minut - Težak šut i pogodak!

Jantunen je pogodio veoma težak šut, Tajs na drugoj strani posle ofanzivnog skoka pogađa za izjednačenje 2:2

16:00

Počela je utakmica!

15:46

Ovo su startne postave:


Nemačka: Bonga, Vagner, Tajs, Šreder, Obst

Finska: Litl, Jantunen, Valtonen, Markanen, Grandison

15:08

Mika Murinen - klinac koji je zadivio Evropu

Srbiju je zavio u crno, da li će i protiv Nemačke biti "iks faktor" Finaca?

14:49

Ubedljiv trijumf i prozivke Bonge

Nemačka i Finska odmerili su snage u grupnoj fazi takmičenja, a aktuelni šampion sveta slavio je rezultatom 91:61.

Markanen se nije proslavio na tom meču, ubacio je samo 11 poena uz očajan šut iz igre 4/15. Glavni krivac za to bio je Bonga, koji je nakon utakmice pecnuo NBA asa.

"Kada ode kući, nadam se da će imati noćne more od mene. Nadam se kad sanja, da će sanjati mene", poručio je Bonga.

Sprema li Markanen osvetu za ove reči?

Ne propustiteEuroBasket 2025PRŠTAĆE DANAS U RIGI! Markanen prokomentarisao brutalne prozivke igrača Partizana: Može da priča šta god želi!
Isak Bonga, Lauri Markanen

14:33

Nemačka apsolutni favorit

Posle ubedljive pobede u grupnoj fazi Nemačka je apsolutni favorit i na ovom meču. Kladionice ne veruju u čudo Finaca, pa je tako kvota na pobedu Nemaca 1.20, dok se trijumf Finske plaća koeficijentom 7.00.

Ne propustiteEuroBasket 2025PRIBLIŽAVAMO SE SAMOM KRAJU, VEČERAS ĆE SVE PRŠTATI U RIGI! Dva spektakla, a jedan privlači posebnu pažnju - čak ni kladionice nisu znale ko je favorit!
Screenshot_452.jpg