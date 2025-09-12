Slušaj vest

Košarkaši Nemačke i Finske odmeriće snage danas u polufinalu Eurobasketa.

Biće to njihov drugi međusobni okršaj na ovom turniru. U prvom, koji je odigran u grupnoj fazi u Tampereu, Nemačka je deklasirala Fince rezultatom 91:61.

Nakon ubedljivog trijumfa reprezentativac Nemačke i košarkaš Partizana, Isak Bonga, žestoko je "pecnuo" prvu zvezdu Finske - NBA asa Laurija Markanena.

Najbolji igrač Finske, koji je na ovom Eurobasketu imao i +40 partiju, bio je neprepoznatiljiv na tom meču - ubacio je samo 11 poena uz očajan šut iz igre 4/15. Glavni krivac za to bio je upravo Bonga, koji je dobio ulogu da čuva najboljeg igrača Finske.

"Zaključao" je krilni igrač Partizana u potpunosti Markanena, a posle meča imao je i brutalnu poruku za NBA zvezdu.

"Kada ode kući, nadam se da će imati noćne more od mene. Nadam se kad sanja, da će sanjati mene", poručio je Bonga.

Pred novi sudar sa Nemcima novinare je zanimalo šta Markanen misli o izjavi asa Nemačke.

"Može da kaže šta god želi. Sve o čemu se brinemo jesu momci koji su u ovoj svlačionici, idemo samo napred", rekao je Markanen.

Ostaje da vidimo da li je pravi odgovor sačuvao za teren...

Kurir sport