Košarkaška reprezentacija Nemačke drugi put u istoriji okitila se titulom šampiona Evrope.

1/10 Vidi galeriju Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nemačka je u finalu savladala Tursku rzeultatom 88:83.

U oba slučaja se pokazalo da Nemci ne mogu bez "jugovića".

Posle Svetislava Pešića, koji je davne 1993. godine odveo Nemce do prve titule, i ova druga je vezana za trenera sa naših prostora.

Sticajem okolnosti, selektor Nemačke Aleks Mumbru je mesto trenera prepustio Alanu Ibrahimagiću. Španskom stručnjaku je pozlilo pred prvenstvo, pa je završio u bolnici.

Rođen u Beogradu

Kako samo ime govori, radi se o treneru sa naših prostora. Ibrahimagić je australijsko-bosanskohercegovački stručnjak rođen u Beogradu.

Ipak, to je bila čista slučajnost, odnosno Alan je samo prva tri dana života te 1978. godine proveo u glavnom gradu tadašnje Jugoslavije. Nakon toga se sa majkom, koja je studirala medicinu u Beogradu, vratio u Zvornik gde je proveo detinjstvo.

Iz Zvornika početkom tragičnih 1990-tih odlazi u Berlin, gde završava srednju školu. Sa roditeljima potom odlazi u Australiju, gde dobija i njihov pasoš.

Trenersku karijeru gradio u Nemačkoj

Igrao je košarku još u Zvorniku, potom u Albi u periodu kada je Svetislav Pešić vodio prvi tim tog kluba, ali je rano morao da kaže zbogom igračkoj karijeri i prešalta se na trenersku.

Vodio je nemačkog niželigaša Hermsdorfa, da bi od 2007. do 2009. godine bio pomoćni trener nemačke reprezentacije do 20 godina.

Vodio je kadetski tim Albe do drugog mesta u Bundesligi, a takođe je bio pomoćnik drugog tima kluba iz Berlina.

Usledile su godine u kojima je radio u raznim uzrastima nemačke reprezentacije, a za vreme selektora Henrika Redla postao je član stručnog štaba A tima Nemačke. Tu je ostao i tokom selektorovanja Gordona Herberta.