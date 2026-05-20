Izraelski portal "One" preneo je da je Makabi iz Tela Aviva označio Tajsona Kartera kao jednog od dvojice glavnih pikova za narednu sezonu.

Pored beka Crvene zvezde, ovaj portal prenosi da se kao potencijalno pojačanje navodi još Timoti Luvavu-Kabaro iz Baskonije.

Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026

Karter igra na pozicijama jedan i dva, a pred početak sezone predstavljen je kao jedno od najvećih pojačanja Crvene zvezde. Takmičarsku godinu otvorio je u sjajnom ritmu, sa tri dvocifrene partije u Evroligi - ubacio je 16 poena Olimpiji iz Milana, 13 poena Bajernu i 15 poena Fenerbahčeu, ali je onda doživeo peh.

Zbog plućne embolije Tajson Karter je propustio četiri meseca u tekućoj sezoni. Povratak je bio spor, a Zvezdin bek nije uspeo da ponovo partije sa početka sezone. Odigrao je poslednjih sedam mečeva ligaškog dela Evrolige, ali je na njima postigao samo sedam poena.

Na utakmicama regionalnog takmičenja bek iz Misisipija beleži osam poena, 2,6 asistencije i dva skoka u proseku.

Ranije se pominjala mogućnost da Makabi vrati Zvezdin centarski tandem Džoel Bolomboj - Hasijel Rivero.