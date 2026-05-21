Nije se Barselona proslavila ove sezone i takmičenje u Evroligi završila je u plej-inu porazom od Monaka.

Jedan od zvezda tima bio je Kevin Panter, pa je i razumljivo to što se on kritikuje posle neuspeha.

Kevin Panter na meču Barselona - Baskonija Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sada se i Panter oglasio na društvenoj mreži "X" i poslao je misterioznu poruku. Sve se desilo posle jednog podkasta koji je gledao, a koji ga je razbesneo.

- Igrati u Evropi nije ono što je bilo pre 20 godina, mrzim kad se u ovim podkastima priča o tome kao da je sve isto kao kada su oni igrali. Sada je potpuno drugačije u svakom pogledu - napisao je Panter.

Nije poznato šta je tačno iznerviralo Kevina Pantera i na koga je mislio, ali je jasno da mu neke stvari nisu prijale.

