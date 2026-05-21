Slušaj vest

Haos u Panatinaikosu se nastavlja.

Delovalo je da će turski trener, Ergin Ataman, završiti svoju epizodu u Panati i kontroverzni gazda Dimitris Janakopulos najavio je hitan sastanak već za četvrtak, ali do toga ipak neće doći.

1/5 Vidi galeriju Ergin Ataman, majstorica Valensija - PAO Foto: Jose Miguel FERNANDEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Janakopulos je povukao neočekivan potez i otkazao je sastanak, te će Ataman, bar za sada, ostati trener Panate.

Dimitris Janakopulos želi da se Panatinaikos okiti titulom i da na taj način ublaži lošu sezonu u Evroligi, te je odlučio da neće da seče pred polufinalnu seriju gde njegov klub igra protiv PAOK-a.

Ataman će dobiti šansu da završi sezonu i trijumfalno završi posao u Panatinaikosu, gde će se na kraju sezone i raspravljati o njegovoj daljoj sudbini.

BONUS VIDEO: