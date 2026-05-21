"IMAMO SAMOPOUZDANJE I MENTALITET..." As Valensije jasan pred start fajnal-fora Evrolige: Svako ko je ovde mora biti spreman!
Košarkaš Valensije Žan Montero izjavio je danas u Atini da veruje da je njegova ekipa ima samopouzdanje i mentalitet potreban za predstojeći fajnal-for Evrolige.
"Svako ko je ovde u Atini na fajnal-foru mora biti spreman. Verujem da imamo samopouzdanje i mentalitet potreban za igru na fajnal-foru. Imamo ga zbog rada koji ulažemo iz dana u dan i međusobnog poverenje između trenera i nas igrača. Zato verujem da smo kao ekipa spremni", rekao je Montero na konferenciji za novinare.
Košarkaši Valensije igraće sutra u Atini protiv Real Madrida, utakmicu polufinala fajnal-fora Evrolige.
Ekipa Valensije se među četiri najbolje ekipe plasirala nakon što je eliminisala Panatinaikos u četvrtfinalu. Valensija je gubila sa 0:2, ali je tim Pedra Martinesa napravio veliki preokret i plasirao se na fajnal-for.
"Verujem da naše samopouzdanje ne bi trebalo da zavisi od toga da li smo pobedili ili izgubili poslednju utakmicu", rekao je Martines misleći na pobedu svog tima u petoj utakmici četvrfinala protiv Panatinaikosa.
"Samopouzdanje mora da proizilazi iz našeg svakodnevnog rada, iz našeg identiteta, iz vere u sebe. To je mnogo važnije od toga da li smo pobedili ili izgubili u poslednjoj utakmici", dodao je on.
Utakmica između Valensije i Real Madrida na programu je sutra od 20.00.
U prvom polufinalu će se od 17.00 sastati košarkaši Olimpijakosa i Fenerbahčea.
Kurir Sport / Beta
