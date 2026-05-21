Košarkaš Valensije Žan Montero izjavio je danas u Atini da veruje da je njegova ekipa ima samopouzdanje i mentalitet potreban za predstojeći fajnal-for Evrolige.

"Svako ko je ovde u Atini na fajnal-foru mora biti spreman. Verujem da imamo samopouzdanje i mentalitet potreban za igru na fajnal-foru. Imamo ga zbog rada koji ulažemo iz dana u dan i međusobnog poverenje između trenera i nas igrača. Zato verujem da smo kao ekipa spremni", rekao je Montero na konferenciji za novinare.

Košarkaši Valensije igraće sutra u Atini protiv Real Madrida, utakmicu polufinala fajnal-fora Evrolige.

Žan Montero u dresu Valensije

Ekipa Valensije se među četiri najbolje ekipe plasirala nakon što je eliminisala Panatinaikos u četvrtfinalu. Valensija je gubila sa 0:2, ali je tim Pedra Martinesa napravio veliki preokret i plasirao se na fajnal-for.

"Verujem da naše samopouzdanje ne bi trebalo da zavisi od toga da li smo pobedili ili izgubili poslednju utakmicu", rekao je Martines misleći na pobedu svog tima u petoj utakmici četvrfinala protiv Panatinaikosa.

"Samopouzdanje mora da proizilazi iz našeg svakodnevnog rada, iz našeg identiteta, iz vere u sebe. To je mnogo važnije od toga da li smo pobedili ili izgubili u poslednjoj utakmici", dodao je on.

Utakmica između Valensije i Real Madrida na programu je sutra od 20.00.

U prvom polufinalu će se od 17.00 sastati košarkaši Olimpijakosa i Fenerbahčea.

Kurir Sport / Beta

